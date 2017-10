2,39 milhões de passageiros devem passar pelos 15 principais aeroportos até domingo

12:03 · 13.10.2017 por Marlyana Lima - Editora

Movimentação no Aeroporto do Rio de Janeiro ( Wikimedia Commons )

Os 15 principais aeroportos brasileiros, responsáveis por 80% da movimentação de passageiros no País, devem "fechar" o feriado de Nossa Senhora Aparecida, com uma movimentação de aproximadamente 2,39 milhões de pessoas, entre a quarta-feira, dia 11, e o domingo, dia 15. os números são da Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério dos Transportes. A taxa de ocupação média gira em torno de 85% dos assentos ofertados pelas companhias aéreas no período.

Segundo levantamento da Secretaria, com base na planilha de voos autorizados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), somente no mercado doméstico a movimentação deve chegar a aproximadamente 2 milhões de passageiros. O pico de circulação de passageiros nos 15 terminais aconteceu na quarta-feira, com 482,5 mil viajantes.

Já no domingo, a previsão é que passem pelos aeroportos 426 mil pessoas. Para voos internacionais, a estimativa é que haja 337 mil pessoas nos cinco dias, sendo o domingo o dia de maior movimento, com mais de 70 mil viajantes.

Os 15 aeroportos analisados foram: Santos Dumont (RJ), Recife (PE), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Cuiabá (MT), Manaus (AM), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Congonhas (SP), Brasília (DF), Galeão (RJ), Guarulhos (SP), Confins (MG), Natal (RN) e Viracopos (Campinas-SP).