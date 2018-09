Oktoberfest festa alemã em Blumenau

00:00 · 13.09.2018 por Levi de Freitas - Repórter

As tradições e as belezas da cultura alemã são exaltadas nas danças e trajes típicos, que relembram a celebração nascida em Munique, na ocasião do casamento do príncipe herdeiro da Bavária, em outubro de 1810 A alegria é contagiante e o vocabulário em alemão é enriquecido com os diversos termos e expressões que resgatam a origem da colônia germânica no Brasil Durante o festival, a cidade recebe turistas de todo o Brasil que conferem as marcas da colonização europeia

Se ao ouvir o nome "Oktoberfest" você pensa imediatamente em cerveja, é melhor rever seus conceitos. A festa, que chega neste ano à sua 35ª edição em Blumenau, Santa Catarina, é uma verdadeira celebração da cultura germânica e está, a cada ano, buscando afastamento da rotulação, para ampliar a curiosidade e o desejo de vivenciar a experiência de estar em um pedacinho da Alemanha em plena América do Sul.

Blumenau, colonizada por alemães, viu nascer na década de 1980 um festival com música, dança, trajes e gastronomia típicos da Alemanha. Tudo isso com muita alegria e, claro, chope à vontade. A celebração original surgiu em 1810, em Munique, em comemoração ao casamento de um príncipe herdeiro da Bavária.

Na década de 1990 e início dos anos 2000 a festa consolidou-se como um dos grandes eventos turísticos do Brasil e uma das maiores Oktoberfest do mundo. A cada edição, mais de 500 mil pessoas visitam o evento.

Santa Catarina possui diversas belezas naturais como as praias de Florianópolis e as atrações de Balneário Camboriú. Mas nada se compara ao clima gerado em torno da Oktoberfest. Este ano, de 3 a 21 de outubro, Blumenau deixa novamente o idioma português em segundo plano para mergulhar no clima das tradições germânicas. Assim, o brinde vira "prosit"; a pizza é "flammkuchen". Palavras como "bretzel, goulash e spetzel" são rapidamente incorporadas aos diálogos.

A organização do evento ressalta que a festa é tida como a principal entre todas as celebrações germânicas das Américas.

Novidades

Uma das inovações deste ano é o sistema "cashless" para a compra de alimentação e bebida. Não haverá mais tickets de papel. O visitante poderá adquirir créditos pela internet, no mesmo site onde é feita a venda dos ingressos.

Outra novidade é que, a partir da edição deste ano, 1% do valor bruto obtido com a venda de bebida alcoólica durante os dias do festival será destinado ao Fundo Municipal para Ações de Políticas Públicas sobre Drogas (Fremad).

Atrações e desfiles

Cerca de 60 bandas catarinenses, que tocam músicas germânicas, ditam o ritmo da festa, que mobiliza toda a cidade. Neste ano, haverá ainda três bandas alemãs: Rotzloefll, Trachtenkapelle Hesslar e VoXXclub, uma "boy band" que mistura rock e pop.

Dentre as apresentações, chamam bastante atenção os desfiles de carros alegóricos. Nesta edição, haverá duas alegorias inspiradas em alimentos tipicamente alemães: o Kartoffelwagen, o Carro da Batata; e LebKuchen, Carro da Bolacha.

O Kartoffelwagen tem como intenção cultivar a tradição gastronômica, levando para a Rua 15 de Novembro iguarias derivadas da batata, um dos pratos típicos mais consumidos na Oktoberfest. Já LebKuchen, que em português significa "Bolo da Vida", faz parte das comemorações germânicas e das muitas Oktoberfests pelo mundo. A iguaria é comercializada em formato de coração e no centro dela há frases escritas, sendo as principais "Ich liebe dich" (Eu te amo), "Mein Schatz" (Meu querido) e "Mein Liebe" (Meu amor).

Outro ponto alto é o concurso da realeza da Oktoberfest Blumenau. Todo ano, no último dia de festa, a rainha e as duas princesas da próxima edição do evento são escolhidas por meio de concurso.

Passagens aéreas

Fortaleza ainda não dispõe de voo diretos para Santa Catarina. Para chegar a Blumenau, há voos com no mínimo uma escala até o Aeroporto de Navegantes, distante cerca de 50 km da cidade, localizada no Vale do Itajaí.

Em pesquisa realizada na última quarta-feira (12), as passagens de ida e volta estavam disponíveis na Latam, Avianca e Azul com preços a partir R$ 1.185. Para Florianópolis, distante 130 Km, o valor fica em torno de R$ 779,00 mais as taxas de embarque.

Mais informações:

Parque Vila Germânica

Rua Alberto Stein, 199 - Bairro da Velha - Blumenau, SC

(47) 3381 7700 / 3381 7717

oktoberfestblumenau.com.br

turismoblumenau.com.br