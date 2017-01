Novos perfis de viajantes ditam tendências em 2017

00:00 · 12.01.2017 por Marlyana Lima - Editora

Viajar! Respirar novos ares, conhecer outras culturas, explorar territórios únicos. São muitos os motivos que levam as pessoas a percorrerem o mundo. Com uma demanda cada vez maior, a indústria de Viagens e Turismo tem se desenvolvido ao longo dos anos para acompanhar as transformações tecnológicas, sociais e comportamentais dos viajantes.

Pensar o turismo do futuro (e o futuro do turismo) é uma das especialidades de Jeanine Pires, diretora da Pires & Associados e presidente do Conselho Consultivo da WTM Latinamerica. A executiva que presidiu a Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) de 2006 a 2010, aponta pelo menos sete grandes tendências que, ao longo de 2017, devem conduzir as estratégias de quem atua no setor.

Uma das principais, segundo ela, é a forte tendência de valorização dos destinos locais. "No Brasil, será ainda mais perceptível. Como resultado da instabilidade econômica dos últimos tempos, o turista brasileiro está buscando destinos mais próximos para passar as férias", diz.

Compartilhamento

Outro conceito que tende a se fortalecer é o do compartilhamento. Popularizado através de ferramentas como Airbnb e Uber, atividades realizadas através de instrumentos semelhantes podem ser consideradas parte do que Janine considera a "Nova Era do Turismo".

Além de tornar possível a estadia e locomoção em um destino pela redução de custo, essas ferramentas promovem a vivência no destino.

Por conta dessa expansão, a busca por novas experiências também deve crescer este ano. A tendência por esse tipo de viagem está ligada à força dos Millennials, integrantes da geração conectada que fazem questão de viver o destino e não só visitá-lo. "Isso mexe com toda a engrenagem da indústria, pois faz referência aos diversos aspectos da viagem: a cultura, o meio de transporte, a hospedagem, a gastronomia e o comportamento", observa Jeanine.

Turismo de descoberta

A "experimentação" é outro fator a ser observado. A expectativa é que os destinos incomuns ou pouco explorados ganhem destaque. "É uma tendência também dos Millennials e o apelo aqui é o apreço pela autenticidade, pelo caráter de conquista e adrenalina", resume a especialista, lembrando que é mais uma propensão dos turistas do futuro.

Praticidade

No turismo, o conceito de "menos é mais" recebe outras aplicações, que vão desde a hospedagem, com a popularização dos "pared back hotéis" (hospedagens mais espaçosas e com menos movelaria), até a escolha de utensílios. Funcionalidade é uma das palavras-chave. Entre as prioridades estão a velocidade de internet, itens de conforto e até o tipo de ambientação.

Apontada pelo Relatório de Tendências para 2017 da World Travel Market, a preferência pela praticidade torna o gasto mais inteligente. "O turista escolhe pelo que quer pagar: Wi-Fi, disponibilidade de alguns eletrônicos, até as roupas de viagem, que já têm a possibilidade de serem alugadas para que o viajante não perca tempo com malas. A personalização está inserida na experiência também", explica.

As influências da tecnologia também estão moldando o novo jeito de viajar. As inovações se revelam já na escolha do destino através de plataformas digitais.

Trabalho e lazer

Outro termo que vem se popularizando é "bleisure travel". Na prática, são viagens de trabalho associadas ao lazer. E o potencial é promissor. De acordo com dados do Ministério do Turismo, o percentual de crescimento de viagens a trabalho no Brasil foi de 400% de 2005 a 2016. "Vemos a abrangência de estudos para promoção de viagens de negócios, que deverá permanecer em movimento no ano de 2017", reforça Jeanine Pires.