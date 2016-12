Nordeste é destino mais desejado no fim de ano

00:00 · 22.12.2016

Jericoacoara foi eleita a praia "queridinha" dos brasileiros e de turistas da América Latina para o verão de 2017 ( Foto: Divulgação Hotel Jeri ) Rota das Falésias é outro grande atrativo no litoral nordestino. O roteiro ganhou um reforço e agora reúne 13 praias do litoral cearense e potiguar

Junto com a estação mais quente do ano se inicia também um dos períodos mais aguardados do ano: as férias. Fato é que todos querem aproveitar esse momento de descanso, somado às festas de fim de ano e o calor intenso do verão. E não há lugar melhor do que a beira-mar.

Segundo o último levantamento da pesquisa de "Sondagem do Consumidor - Intenção de Viagem", divulgada pelo Ministério do Turismo (MTur), não são cachoeiras, rios, campos ou montanhas, muito menos, grandes metrópoles, o que o brasileiro realmente gosta, na hora de escolher o melhor destino turístico, é praia.

O Nordeste é quem mais se destaca. Repleto de belíssimas praias, distribuídas em cerca de três mil quilômetros de extensão, o litoral nordestino é reconhecido mundialmente pelo cenário encantador e por oferecer a combinação perfeita entre sol, mar, sossego e diversão, de acordo com o gosto do viajante.

Por isso, tem atraído não só os turistas brasileiros, como também, cada vez mais estrangeiros se rendem às paisagens paradisíacas, especialmente em um cenário que favorece a competitividade dos roteiros.

O estudo revela que oito em cada 10 brasileiros que pretendem viajar nos próximos meses, escolhem o território nacional como destino turístico. As incertezas quanto ao cenário financeiro e a alta do dólar são motivadores dessa tendência, que já é observada desde 2015.

Preço é decisivo

Para Francisco Lobo, especialista no setor de milhas aéreas, o bolso é o fator decisivo para a escolha: "uma viagem internacional, atualmente, tem custos muitos mais elevados do que qualquer rota doméstica, esse valor, que parecia mais brando antigamente, se acentua diante do quadro econômico brasileiro, e, parece um gasto exorbitante no orçamento familiar", diz.

Não é à toa que o Brasil já é um dos principais destinos de turistas. Suas cidades históricas, clima tropical e paisagens dignas de cartões-postais são cenários perfeitos para as férias e atraem pessoas do mundo todo. Estudo sobre as principais qualidades da região, realizado pelo Instituto Internacional de Pesquisas e Inteligência de mercado, o Ipsos, constatou o Brasil é o melhor em atrativos naturais.

Único país da América Latina a vencer dois quesitos, também ficou em primeiro lugar na categoria musical. O Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) estima que cerca de 2,42 milhões de turistas estrangeiros visitem o Brasil durante a temporada de verão, 11% a mais que em 2015.

Praias nordestinas

O País é o lugar ideal tanto para quem busca divertimento quanto para quem quer paz e tranquilidade, mas, sobretudo, para os amantes de cidades praianas e altas temperaturas é um oásis. Com sua diversidade cultural e belezas naturais, o Nordeste lidera na intenção dos entrevistados - dados mostram que 44,4% pretendem eleger a região como destino das próximas viagens. Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco são alguns dos estados mais procurados pelos viajantes, com praias que já foram eleitas como melhor do mundo por mais de uma vez.

São nove estados que compõem o litoral famoso por suas praias de areia branca e água cristalina, geralmente cercada por coqueiros, vegetação local e diversidade de fauna marinha, além de altas temperaturas que duram o ano todo.

O levantamento aponta que as principais companhias aéreas já planejam um reforço na malha doméstica. Já foram confirmados cerca de oito mil voos extras entre as maiores operadoras do País, que irão funcionar de dezembro a março de 2017 para atender à demanda.