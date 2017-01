No melhor estilo praiano

00:00 · 05.01.2017

O Hotel Pousada Maria Brasil fica localizado a 100 metros da Praia Ronco do Mar e próximo à praça da Matriz, no Centro de Paracuru

A temporada de férias pede diversão. Mar e sol continuam sendo a principal atração para quem deseja desfrutar as belezas naturais do Estado. Em Paracuru, distante 85 quilômetros da Capital, os ventos sopram a favor dos turistas que chegam para relaxar, praticar kite e windsurfe ou simplesmente mergulhar nas águas mornas das praias do município.

Na cidade, o Hotel Pousada Maria Brasil é uma das melhores opções para quem busca o verdadeiro estilo praiano, com excelente custo-benefício, começando pela excelente localização: fica pertinho do mar e próximo à Praça da Matriz, onde se encontra a Igreja da Nossa Senhora dos Remédios e a Praça de Eventos, alvo de frequentes espetáculos que promovem a cultura local.

O ambiente familiar, rústico e super tranquilo é ideal para quem quer aproveitar o máximo das praias. O hotel oferece Wi-Fi grátis, serviço de translado e aceita animais de pequeno porte.

Os quartos possuem varanda e são equipados com TV, ar-condicionado e frigobar. Além disso, crianças menores de 10 anos são acomodadas gratuitamente, em camas extras.

Mais informações:

Hotel Pousada Maria Brasil

Av. João Lopes Meireles, 192 - Boca do Poço - Paracuru

Fone: (85) 3344-1208

Site: pousadamariabrasil.Com.Br