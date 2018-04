Natureza e conforto em Pacoti

00:00 · 26.04.2018

Que tal aproveitar os próximos feriados para curtir uma temporada de diversão no friozinho da Serra? No Chalé Nosso Sítio, o clima ameno e as belezas naturais de Pacoti se somam a uma hospedagem diferenciada que inclui apartamentos e chalés, restaurante e mais de 20 ítens de lazer, ideal para famílias e grupos de amigos.

Localizado no Maciço de Baturité, a cerca de 103 Km da Capital, o empreendimento conta com 10 aconchegantes chalés com uma área de aproximadamente 100m². Cada unidade é composta de duas suítes, com TV, chuveiro quente, sala, antena parabólica, cozinha americana, varanda com churrasqueira e chuveirão.

Complexo de diversão

Quem preferir pode optar pelos apartamentos. São 12 no total, com área de 30 m² e capacidade para um casal e até dois adicionais. Próximos a um chuveirão e um belo jardim, é ideal para o descanso de uma pequena família ou para um casal. Todos possuem varanda, chuveiro quente, frigobar e TV.

Funcionando há 15 anos, o Chalé Nosso Sítio tornou-se uma referência na chamada Rota Turística do Café Verde. O ambiente tranquilo e o clima frio costumam atrair visitantes que buscam diferentes tipos de diversão. "Temos uma gastronomia forte, com restaurante aberto ao público que serve desde as delícias regionais até fondues. Às sextas-feiras, nossos hóspedes podem aproveitar a música ao vivo, no melhor estilo voz e violão", acrescenta Regina Ribeiro Caminha Barbosa, proprietária do complexo hoteleiro.

Também enfatiza que há muitas opções de lazer para quem gosta de aventuras. O local possui um lago grande e conta com pedalinhos, caiaques e estrutura para a prática de stand up paddle. Quem quiser explorar a imensa área do sítio pode optar por trilhas, passeios de charrete, cavalo ou bike, além de pesca esportiva. Na área de lazer, a parede de escalada e a área de slackline são atrações à parte. Quem estiver de passagem pela região também pode visitar o sítio mediante o pagamento de taxas.

Mais informações:

Chalé Nosso Sítio

R. José Marinho de Góes, s/n - Centro - Pacoti

Fones: (85) 3325-1234 / 99927-5917 / 98616-0958

Chalenossositio.Com.Br