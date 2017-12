Melhor paisagem da Prainha

00:00 · 14.12.2017

A suíte Premium é muito procurada por casais em lua de mel. Equipado com hidromassagem, o quarto tem detalhes decorativos típicos da região

Imagine-se acordar e, de sua varanda, olhar o mar entrecortado por areias brancas, as águas tranquilas do Rio Catu e um belo coqueiral dançando ao vento. Pois é esse o cenário que emoldura o Hotel Laguna Blu, localizado em uma das faixas mais bonitas da Prainha, em Aquiraz.

A apenas 44 Km do Aeroporto Pinto Martins, o hotel conta com 39 apartamentos, a maioria com varanda. Pode-se escolher entre quatro categorias: standart, suíte júnior, suíte master e a suíte premium, com banheira de hidromassagem (perfeita para casais em lua de mel).

Todos os quartos são equipados com ar-condicionado e TV. Os banheiros são amplos e a decoração é um charme à parte. Em lugar de quadros, nas paredes, cabeceira da cama e até nos armários (todos em madeira maciça), há painéis com bordados multicoloridos e típicos da região. As luminárias também reforçam a regionalidade com muito bom gosto. São feitas com fibras naturais trançadas.

Um dos responsáveis pela repaginada que o hotel recebeu recentemente é o diretor geral José Wahnon. Ele explica que o empreendimento é bem aconchegante e tranquilo e, por isso, é muito procurado por famílias em busca de descanso e lazer, além de atender a viajantes que vêm ao Ceará a negócios.

"Durante a semana, costumamos receber profissionais que têm compromissos em cidades vizinhas como Maracanaú, Horizonte e Eusébio. Para eles, além do hotel ter uma ótima localização, ainda é possível desfrutar de toda a beleza natural da Prainha", observa Wahnon.

Gastronomia e Réveillon

Um dos pontos fortes do hotel é a gastronomia. O bar e restaurante - abertos ao público - servem petiscos e pratos das cozinhas praiana e italiana, com destaque para as pizzas, consideradas as melhores da região.

O hotel, construído em quatro níveis, também conta com uma área de lazer com piscina cercada por um jardim bem cuidado, área de convivência, mirante e um centro de eventos com capacidade para 130 pessoas.

Neste fim de ano, quem quiser aproveitar pode se programar para o "Réveillon da Europa". Há pacotes para hospedagem de 3 a 7 dias, incluindo meia-pensão. Na virada do ano, os hóspedes terão ceia especial com pratos portugueses, italianos e franceses ao som da banda Ritmos.

Mais informações:

Hotel Laguna Blu

Av. Damião Tavares , 902, Prainha - Aquiraz

Fones: (85) 3361.5543 e 9.99229937

www.lagunablu.com.br