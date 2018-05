Marco histórico no Sul do Brasil

00:00 · 03.05.2018 por Germana Cabral - Especial para o Tur

Revitalizado em 2016, o espaço reúne várias atividades integradas à história e cultura da região, além de ter o pôr do sol considerado o mais bonito de Foz do Iguaçu. Espetáculos de danças tradicionais do Brasil. Argentina e Paraguai são destaque O espanhol Cabeza de Vaca, o primeiro homem branco a ver as Cataratas do Iguaçu em 1542, ganhou memorial com fotos e exibição de documentário

Fixado há mais de um século no local, o obelisco com as cores da bandeira brasileira é referência histórica em Foz do Iguaçu. Recentemente, recebeu luzes e águas no seu entorno, proporcionando um belo espetáculo visual. Esse é um dos principais atrativos do novo Marco das Três Fronteiras, que há pouco mais de um ano ganhou status de complexo turístico.

> 13 º Festival das Cataratas será realizado em junho

E esse título não é exagero. Por isso, vale a pena incluí-lo no roteiro de sua viagem ao Oeste do Paraná. O projeto de revitalização do espaço reúne história, cultura, gastronomia e arquitetura singular.

O complexo nos brinda com belas vistas da margem do Rio Iguaçu, fronteira do Brasil com a Argentina, e do Rio Paraná, que margeia a fronteira com o Paraguai. E ainda com o pôr do sol, que segundo garantem os guias, é o mais fascinante deste pedaço do Brasil.

Jesuítas

Logo na entrada, é possível apreciar detalhes da imponente fachada da Vila Cenográfica das Missões Jesuíticas, com ambientação histórica da área onde viviam os índios e padres jesuítas nos séculos 16 e 17. Vale ressaltar que das 30 reduções identificadas no Cone Sul, sete estão no leste do Paraguai; e 14, no norte da Argentina, próximo à fronteira com Foz do Iguaçu.

No primeiro espaço, o Centro de Visitantes, há painéis sobre a história de Foz do Iguaçu e loja de souvenirs. Em seguida, chega-se ao Memorial Cabeza de Vaca, referência à passagem do primeiro homem branco pelo local, antes de conhecer as Cataratas do Iguaçu, em 1542. Com textos e imagens, exibe também um documentário de 12 minutos sobre o desbravador espanhol Álvar Núñez Cabeza de Vaca.

Danças

No obelisco, pode-se assistir ao espetáculo de projeções holográficas sobre uma cortina d'água com referências ao monumento e ao encontro dos rios. Essa experiência sensorial leva a uma imersão na formação cultural, histórica, política e geológica. O show acontece logo após o pôr do sol. Nesse espaço, são apresentadas, de terça-feira a domingo, danças típicas do Paraguai, Argentina, o Brasil, além da "Lenda das Cataratas".

Para quem deseja conhecer a gastronomia regional, a visita pode ser finalizada no Restaurante Cabeza de Vaca, com área temática climatizada. É integrado à natureza e à paisagem, com mirante para os rios Iguaçu e Paraná.

Saiba mais

Onde fica: O Marco das Três Fronteiras está localizado na Av. General Meira, S/N - Jardim Eldorado, a 8 km do Centro de Foz do Iguaçu. Fone: (45) 3132.4100.

Horários: Complexo Turístico: diariamente de 14 às 23h; Bilheteria: de 14 às 22h e Restaurante Cabeza de Vaca: de 16 às 23h.

Ingressos: R$ 22,00 (inteira) e 11,00 (estudantes e idosos). Podem ser comprados pelo site: marcodastresfronteiras.Com.Br.

Como Chegar: transporte próprio, coletivo, táxi ou com serviços de agências. Tem estacionamento.

Roteiro imperdível em Foz do Iguaçu

Visita obrigatória, o Parque Nacional do Iguaçu reserva emoções aos visitantes, incluindo, é claro, as Cataratas, uma das Novas Sete Maravilhas da Natureza. No lado brasileiro, há várias opções de lazer, como trilhas ecológicas e o Macuco Safári, passeio em bote com direito a banho em algumas quedas d'água (foto à direita). O valor não está incluído no ingresso do parque.

Para curtir intensamente o Parque, a dica é se hospedar no majestoso cinco estrelas Belmond Hotel das Cataratas, distante a apenas dois minutos das quedas d'água.

Se você pretende conhecer as Cataratas do Iguaçu e o Marco das Três fronteiras, além de fazer a visita panorâmica em Itaipu, pode adquirir o "Passaporte 3 Maravilhas" (passaporte3maravilhas.com.br), com valor especial.

Vale a pena conferir Ecomuseu, no Complexo Turístico de Itaipu. Conta com exposição permanente fixa, retratando a história da Usina, e parte da história social e ecológica da região. Outras opções são o Museu de Cera e o Vale dos Dinossauros, ambos administrados pelo Iguaçu Park Show.

No Parque das Aves, o visitante vivencia passeios, chamados de "Experiences", que despertam um novo olhar para o equipamento que abriga 150 espécies.

Para entrar literalmente numa fria, há dois bares nos quais a temperatura chega a -15º. No Ice Bar Brasi l (Foz) e o IceBar Iguazú (Puerto Iguaçu - (Argentina), há assentos, balcão, decoração e copos feitos de gelo e DJ.

Que tal um salto duplo de paraquedas? A escola de paraquedismo SkydiveFoz oferece essa experiência com salto conectado a um instrutor. Com direito a vistas da Hidrelétrica de Itaipu, Ponte da Amizade e das Cataratas do Iguaçu.

Para visitar a Argentina e o Paraguai, é necessário que os brasileiros apresentem, nas fronteiras, RG com até 10 anos da data de emissão ou passaporte válido.

Mais informações

Foz do Iguaçu:

• Visite Foz - visitefoz.com.br

• Cataratas do Iguaçu S/A - cataratasdoiguacu.com.br

• Itaipu Binacional - turismoitaipu.com.br

• Parque das Aves - parquedasaves.com.br

• Festival das Cataratas - festivaldeturismodascataratas.com