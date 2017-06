Maratonas movimentam o turismo internacional

00:00 · 08.06.2017

A tradicional Maratona de Paris, realizada no mês de abril, tem no percurso ícones da Capital francesa, a exemplo do Arco do Triunfo e da Avenida Champs-Élysées

Correr tendo como cenário o Pão de Açúcar, o Corcovado, Copacabana dentre tantos outros belos cartões-postais do Rio de Janeiro. No próximo dia 18, atletas, profissionais ou amadores, de vários lugares do mundo participarão da Maratona da Cidade do Rio de Janeiro. A prova é uma das principais do gênero promovidas na América do Sul e segue tendência mundial: aliar as corridas ao turismo.

Com calendário anual, esses eventos são uma combinação que pode render muito mais do que a prática esportiva e medalhas. Fazer amizades e conhecer a cultura local são vantagens apontadas pelos adeptos a esse tipo de turismo emergente.

No Brasil, entre as provas que mais se destaca, além do Rio de Janeiro, está a Maratona Internacional de São Paulo (a próxima está prevista para abril de 2018) cujo trajeto também percorre cenários festejados da Capital, como a Avenida Paulista. Nessa metrópole, a mais famosa, no entanto, é uma que não tem "maratona" no seu nome: a Corrida de São Silvestre, realizada sempre no dia 31 dezembro.

Turismo esportivo

Pelo mundo afora, as opções são para todos os gostos. Por isso, o investimento de empresas de turismo no Brasil na área. Para conhecer o mundo "correndo", pode-se começar por duas das maratonas mais tradicionais do Planeta, a de Nova York e a de Paris. A primeira, que costuma atrair 50 mil participantes, está agendada para novembro deste ano, enquanto na capital francesa ocorre no mês de abril (em 2018, será no dia 8).

China

Na Maratona da Grande Muralha da China, nos arredores da capital Pequim, a pista de competição tem como desafio mais de cinco mil degraus

A Maratona da Grande Muralha da China, nos arredores de Pequim, está entre as mais diferenciadas. Afora o cenário incomum, lá, "correr" significa ter de subir muita escada também. E olha que são mais de cinco mil degraus até a linha de chegada! A próxima está marcada para 19 de maio de 2018.

Com proposta semelhante no quesito desafio, a Maratona Internacional da Patagônia será realizada, neste ano, no dia 9 de setembro, na cidade de Torres del Paine (Chile). Tem como cenário o Parque Nacional Torres del Paine, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1978. Os corredores percorrem cenários em meio a montanhas, geleiras e florestas virgens.

Correr na Maratona de Atenas tem seu valor histórico agregado. Afinal, foi na capital da Grécia onde tudo começou. Dessa prova, originaram-se, no fim do século 19, os Jogos modernos (Olimpíadas). Promovida no mês de novembro - a versão de 2017 será no dia 11, a prova é um convite a explorar o berço da civilização ocidental.

O mais famoso evento do gênero no Brasil, a Maratona do Rio de Janeiro será realizada no próximo dia 18, percorrendo pontos turísticos da capital fluminense

Mais informações:

• Maratonas no Mundo (www.maratonasnomundo.com.br)

• Kamel Turismo (kamelturismo.com.br)

• LC Tour (www.lctour.com.br)