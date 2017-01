Lisboa é eleita a cidade com melhor design

00:00 · 26.01.2017

Com design arrojado, o novo Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, o MAAT, se mostra grandioso, às margens do Rio Tejo, na capital portuguesa. A obra foi projetada pela britânica Amanda Levete A cidade também preserva seu passado. Entre as colinas, exibe casarios de telhados vermelhos e ruas estreitas repletas de riquezas arquitetônicas

Lisboa foi eleita a melhor cidade do mundo no que diz respeito ao seu design, em prêmio entregue pela revista inglesa "Wallpaper", considerada referência global no assunto.

A capital portuguesa superou outras quatro finalistas ao conquistar o Design Awards 2017: San Francisco, Washington (ambas nos Estados Unidos), Shenzhen (China) e Viena (Áustria).

Estendendo-se entre as colinas que margeiam o Rio Tejo, Lisboa exibe seus telhados vermelhos e os já famosos azulejos coloridos. Visitantes que circulam entre becos e ruas estreitas se veem diante de riquezas protegidas da ação do tempo.

São muitos os pontos turísticos a ser visitados. O Mosteiro dos Jerônimos e a Torre de Belém são roteiros quase obrigatórios. Mas o fato é que a Lisboa que preserva seu passado também está de olho no futuro e por isso entrega de presente aos seus moradores, e também aos visitantes, empreendimentos culturais como o novo e arrojado Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), às margens do Rio Tejo.

Aliás, o prêmio que acaba de ser concedido a Lisboa levou em consideração a inauguração do MAAT. Projetado por Amanda Levete, o edifício, de arquitetura futurista, é apontado como novo ícone da cidade.

Em seu espaço também foi realizada a edição inaugural da feira de arte ARCO Lisboa e da Trienal de Arquitetura, que inclui o trabalho de Johnston Marklee, Nuno Brandão Costa e Office KGDVS.

Segundo a publicação britânica responsável pelo prêmio que une urbanismo e design, "a capital portuguesa está em um excelente momento cultural e arquitetônico, depois de um programa de regeneração que se estende do centro até sua zona ribeirinha".

Especialistas responsáveis pelo título entregue a Lisboa observam que as inaugurações de hotéis de luxo também reforçam o bom momento do destino e destacam a abertura do Hotel Memmo Príncipe Real.

Outro espaço relevante para a arquitetura urbana da capital portuguesa é o novo Terminal de Cruzeiros de João Luís Carrilho da Graça que já começou a ser construído e duplicará a capacidade do porto.

A premiação do Design Awards também acontece em um momento oportuno para Lisboa, que sediou o Web Summit, maior feira de tecnologia do mundo, em 2016 (e o fará novamente nos próximos dois anos), além de ser escolhida como a Capital Ibero-Americana de Cultura em 2017.