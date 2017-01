Hospedagens exclusivas de Norte a Sul do País

00:00 · 05.01.2017 por Marlyana Lima - Editora

Dentro do mercado de turismo, um nicho especial vem ganhando a preferência de quem busca exclusividade e o máximo conforto durante a hospedagem, em destinos igualmente únicos. Trata-se de um conceito relativamente novo que é oferecido pelos hotéis de charme.

A maioria deles é de alto luxo, dado o leque de atrativos que anexam à hospedagem. Por isso, são conhecidos internacionalmente também como "hotéis boutique", conceito que os destaca em aspectos como ambientações personalizadas, atenção aos detalhes dos serviços, além da qualidade no atendimento.

Todas essas características visam propiciar uma experiência intimista para hóspedes que querem a tranquilidade de uma pousada, a qualidade de um resort e o tratamento da hotelaria de luxo.

Com a intenção de proporcionar maior privacidade aos hóspedes, normalmente esses hotéis possuem um número reduzido de quartos, além de, em geral, estarem localizados longe de centros urbanos. O propósito é fazer com que o cliente tenha uma estadia baseada em um "mix" de personalização e alta sofisticação.

Nessa temporada de férias, a maioria dos hotéis de charme está com lotação esgotada, comprovando o sucesso dessa proposta de hospedagem. No Brasil, a Associação de Hotéis Roteiros de Charme congrega, atualmente 69 hotéis, pousadas e refúgios ecológicos situados, do Norte ao Sul do Brasil, em 16 estados e 60 destinos turísticos.

Que tal então, conhecer algumas referências desse estilo? Elegemos um destino para cada região do País. Confira!

Orixás Art Hotel

Fica situado à beira mar, no centro de Flecheiras, a 120 km de Fortaleza. O local ainda guarda as características de vila de pescadores, com praias de coqueirais e areias brancas, repletas de piscinas naturais. O hotel é um projeto arrojado, onde o rústico convive com a sofisticação. Obras de arte surgem entre a vegetação nativa que adorna o entorno. Suas 18 suítes são nomeadas a partir de orixás, ricamente decoradas com motivos inspirados na África.

Rua da Praia s/n Flecheiras - Trairi

Fone: (85) 3351.3114

www.orixashotel.com.br

Hotel Vila Selvagem

O hotel oferece luxo, conforto e relaxamento em um ambiente excepcional. Cercado por grandes extensões de areia e dunas virgens, está localizado na beira da praia de Pontal de Maceió, uma pequena vila de pescadores distante de 135 km de Fortaleza. Possui apenas 22 bangalôs, todos com varanda ampla e vista para o mar. Possui um Lounge Bar, duas amplas piscinas e um centro de bem-estar.

Rua Ernestina Pereira, 401,

Pontal de Maceió - Fortim

Fone: (88) 3413-2136

www.vilaselvagem.com

Zorah Beach Hotel

Oferece sofisticação e privacidade em meio a um ambiente rodeado por dunas, coqueirais, praia de areia branca quase deserta, águas mornas e piscinas naturais na maré baixa. Fica localizado de frente para o mar, na praia do Guajiru, em Trairi, a aproximadamente 140 km de Fortaleza. O local reflete o espírito asiático em seu conceito de luxo e exclusividade. Possui 22 acomodações, entre vila, bangalôs e suítes.

Rua da Praia, 95 - Trairi

Fone: (85) 99740-0340

www.zorahbeach.com.br