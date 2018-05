Hospedagem com All Inclusive

00:00 · 03.05.2018

Localizada a 87 Km de Fortaleza, a Praia das Fontes, em Beberibe, chama atenção por suas falésias de diferentes cores, mar com águas mornas e tranquilas e também pela excelente estrutura hoteleira, na qual se destaca o Hotel Parque das Fontes, onde o hóspede pode optar pelo sistema All Inclusive.

O modelo segue a tendência adotada nos destinos turísticos mais visitados do mundo. Quem preferir, no entanto, poderá fazer a reserva tradicional, com diária incluindo apenas o café da manhã.

De acordo com Darlan Leite, proprietário do hotel e um dos primeiros a implantar o All Inclusive no Ceará, a novidade vem atender à demanda de turistas que devem chegar com os novos voos internacionais para Fortaleza. Ele explica que o Parque das Fontes disponibiliza uma variedade de opções gastronômicas, de 7h às 23h, todas já inclusas no valor da diária. Ou seja, praticamente toda despesa estará incluída na tarifa.

Além disso, o parque aquático, que antes abria apenas nos fins de semana e feriados, agora funciona seis dias por semana, das 9h às 16h. Perfeito para quem viaja com a família.

Mais informações:

Av. Coronel Antonio Teixeira Filho s/n - Centro - Beberibe

Fone: (85) 3327.3400 / 9.8724.0319

hotelparquedasfontes.com.br