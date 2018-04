História preservada em sítios, trilhas e casarões

00:00 · 26.04.2018

Situada em Pernambuquinho, Guaramiranga, a Fazenda Floresta mantém preservado o casarão do Século XIX. O local oferece circuito guiado ( Foto: Thiago Gadelha )

Chegando ao Maciço de Baturité, é preciso reservar dois ou três dias para desfrutar todas as atrações que a Rota do Café Verde oferece. Até porque, a prosa dos moradores é boa e o cenário pede tempo para ver detalhes e provar tantos sabores. Entre os meses de julho e agosto dá até para acompanhar a colheita feita como manda a tradição.

Em Mulungu, o Sítio São Roque é parada obrigatória. Referência no cultivo do café arábica sombreado, o local oferece aos seus visitantes o contato direto com todo o processo de beneficiamento do grão, desde o plantio até a torragem e degustação. E embora tenha perdido recentemente seu grande idealizador, "Seu" Gerardo Queiroz Farias, as memórias dos tempos áureos continuam inspirando gerações. Ali é possível realizar trilhas ecológicas e conhecer de perto a fábrica de café e o casarão do século XIX, rodeado de jardins e adornado pela capela da família

> Na rota do Café Verde

Em Guaramiranga

Principal destino turístico da região, a cidade de Guaramiranga também guarda as marcas do ciclo cafeeiro. No Sítio Águas Finas, desde 1939 a Família Uchôa cultiva o Café Guará. O cafezal devidamente instalado sob as ingazeiras emoldura as trilhas, onde se faz a degustação de frutas típicas. Um dos pontos altos do passeio guiado é a parada na Casa do Velho da Mata, onde os visitantes são abastecidos de informação e sabores.

Igualmente convidativa, a Fazenda Floresta situada em Pernambuquinho, distrito de Guaramiranga, também abre suas portas à visitação, mediante agendamento. Ali, um circuito guiado leva os visitantes a conhecer os processos de produção: banco de mudas, cafezal e beneficiamento do café. É possível pilar, torrar e moer o café que depois pode ser adquirido na lojinha de fábrica com a marca Ejóia.

Os mais animados para as compras podem conferir os outros itens produzidos artesanalmente na fazenda como açúcar mascavo, rapadura, farinha de banana, banana-passa, cachaça de banana e licores de sabores variados.

Pacoti

De arquitetura imponente, a Casa do Sítio São Luís é um convite para quem deseja "viajar" de volta ao tempo. Localizado em Pacoti, o complexo mantém preservada a cozinha, com seu fogão a lenha, tacho de cobre, panelas de barro e chaleira fumegante.

Aos sábados e domingos, depois da visitação e de ouvir as histórias que fizeram a fama do lugar, todos que chegam são convidados a terminar a visita se deliciando com um autêntico Café do Sítio, repleto de receitas de família como bolo de café, pães e geleias. Vale a visita!