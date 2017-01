Férias com programação cultural em SP

00:00 · 05.01.2017

Pinacoteca de São Paulo tem mostras permanentes com obras que são referências no universo das artes plásticas

Da exposição "Silvio Santos vem aí!", no Museu da Imagem e do Som (MIS-SP), às mostras permanentes no Museu de Arte Sacra, a programação de férias está repleta de atividades para quem deseja conhecer o que há de melhor na cultura de São Paulo.

Em janeiro, a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo apresenta uma programação especial para quem pretende curtir as férias em terras paulistas. São exposições, bate-papos, sessões de cinema e oficinas em alguns dos espaços culturais mais queridos dos paulistanos. O MIS-SP, a Casa das Rosas, Museu de Arte Sacra de São Paulo, Pinacoteca de São Paulo e o Museu do Futebol estão entre os destaques.

Entre os destaques está a exposição "Silvio Santos vem aí!", no MIS-SP, que retrata momentos da carreira do apresentador por meio de materiais inéditos, além de depoimentos, objetos, fotos e vídeos. A mostra vai até dia é 12 de março. Nas terças-feiras, a entrada é gratuita; nos outros dias, o ingresso custa R$ 12,00 (inteira) e R$ 6,00 (meia).

Na Avenida Paulista, um dos principais cartões-postais da cidade, a Casa das Rosas, que completou 12 anos de atividade, conta com a exposição "As ideias concretas - Poesia 60 anos Adiante", em cartaz até 28 o dia fevereiro. A mostra, que tem entrada gratuita, conta com alguns poemas de um dos criadores da Poesia Concreta, o poeta Augusto de Campos.

Considerada o melhor museu da América do Sul e do Brasil, segundo o Travelers' Choice Museus 2016 do TripAdvisor, a Pinacoteca de São Paulo está com a exposição "No lugar mesmo: uma antologia de Ana Maria Tavares". A mostra ocupa sete salas do primeiro andar, reunindo mais de 160 obras da artista mineira. Vai até 10 de abril, com entrada gratuita aos sábados e ingresso de R$ 6,00 (inteira) e R$ 3,00 (meia) nos demais dias.

Opções gratuitas

As atividades gratuitas das bibliotecas mantidas pelo governo do Estado também são ótimas opções para as férias. São duas unidades: a Biblioteca de São Paulo, no Parque da Juventude, na Zona Norte, e a Biblioteca do Parque Villa-Lobos, na Zona Oeste. Ambas funcionam com o conceito de Biblioteca Viva, no qual os espaços são mais do que um local para leitura: são um ambiente cultural construído por seus frequentadores.

Também é possível fazer visitas monitoradas na Sala São Paulo, sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp). Durante o passeio, os guias contam sobre a importância do edifício, que é a antiga estação da Estrada de Ferro Sorocabana, como patrimônio histórico, o seu processo de restauro e revitalização, bem como o projeto de construção da Sala São Paulo, eleita uma das dez melhores salas de concerto no mundo. A visita ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados. No sábado e domingo, o passeio é gratuito; nos outros dias, o ingresso custa R$ 5,00.