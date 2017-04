Feriadão no Ceará: diversão garantida

00:00 · 06.04.2017

Abril chegou trazendo ótimas oportunidades de dar uma pausa na rotina e pegar a estrada em busca de aventura, lazer ou um merecido descanso.

E nem é preciso ir longe para encontrar excelentes destinos a poucos quilômetros da Capital. As praias, claro, continuam sendo as preferidas, mas também há atrações incríveis nas regiões serranas e também no sertão. Aliás, nesse período de chuvas, vale a pena conferir pequenos paraísos naturais no interior do Estado. E o que é ainda melhor: sem gastar muito!

Quixadá

Aventura entre monólitos no sertão cearense

Esqueça a paisagem seca. Quixadá está novamente exibindo sua roupagem mais bela graças à quadra chuvosa que trouxe de volta o verde à vegetação e água aos pequenos açudes e pesqueiros da região. Uma oportunidade e tanto de aproveitar atrações que estavam desativadas em função da estiagem. Com boa estrutura hoteleira, a cidade oferece opções de hospedagem diversificadas que vão de pequenas pousadas a grandes hotéis fazenda. Os bares e restaurantes servem delícias típicas da culinária nordestina.

A prática do ecoturismo e de esportes radicais são atividades que mais atraem visitantes. Na terra dos monólitos, pode-se escolher entre motocross, passeios de caiaque, trilhas de bike e a adrenalina do voo livre. De qualquer ângulo, a vista é espetacular.

Guaramiranga

Espetáculo da natureza no Maciço de Baturité

A temperatura amena, que pode chegar aos 14º, às vezes deixa Guaramiranga encoberta com uma névoa esparsa. A neblina faz parte do espetáculo da natureza nessa charmosa cidade, localizada a 110 km de Fortaleza e a 865m de altitude.

Com opções de passeios que incluem banhos de cachoeiras, trilhas ecológicas e observação de animais silvestres, Guaramiranga também possui ótimas pousadas, hotéis luxuosos com equipamentos de lazer, além de áreas de camping para os mais aventureiros.

Seja qual for a preferência do visitante, a região do Maciço de Baturité possui atrações imperdíveis. Não deixe de visitar as cachoeiras de São Paulo, do Perigo, do Poço das Veadas e do Cipó. Outro ponto que vale a caminhada é o Pico Alto.

Paracuru

Bons ventos embalam a emoção no litoral oeste

Município com sede à beira-mar, Paracuru convida a desfrutar tudo que um destino praiano tem de melhor. Com uma rede hoteleira diversificada e infraestrutura preparada para atender aos turistas mais exigentes, o local costuma "ferver" nos feriados e nas férias. A praça central, próxima ao Farol, costuma ser palco de festas. Em seu entorno a vida noturna pulsa em restaurantes e barzinhos descolados.

Mas as grandes atrações são mesmo as praias. Vale agendar um passeio para conhecer a do Vapor, Munguba, Pau Fincado, do Canto e das Almas. Além disso, o mar e a ampla faixa de areia de Paracuru são o território dos amantes de esportes náuticos, especialmente o kite, surfe e windsurfe. Se quiser experimentar, há instrutores sempre à disposição.

Barra nova

Paraíso tropical no litoral de Cascavel

A praia de águas calmas divide espaço com a beleza das dunas e a foz do Rio Choró em Barra Nova, um paraíso litorâneo que se tornou conhecido por todo Brasil ao servir como cenário para novelas da Rede Globo. Localizado no município de Cascavel, a 62 quilômetros da Capital, o vilarejo é perfeito para quem viaja com a família em busca de tranquilidade ou quer um fim de semana romântico, mas sem luxo!

Pequenas pousadas e barracas de praia fazem parte da estrutura que mantém o estilo rústico do local.

Durante o dia, a melhor pedida é caminhar na praia quase deserta, aproveitar as piscinas naturais ou passear nos barcos de pesca que ficam ancorados próximos à barra. À noite, o máximo de agitação é um forrozinho pé-de-serra no centro da vila.

Praia das fontes

Beleza incomparável na Rota das Falésias

Localizada no município de Beberibe, distante 87 quilômetros de Fortaleza, a Praia das Fontes é um daqueles lugares mágicos. Impossível não querer ver de perto suas dunas de areias coloridas e as imensas falésias, de onde jorram fontes de água doce.

A praia de águas mornas já não é a única atração para os visitantes que chegam. As trilhas ecológicas, passeios de buggy, de triciclo ou a cavalo, além da prática de esportes náuticos vêm atraindo os turistas que não abrem mão da aventura.

Para recebê-los, há desde pequenas pousadas até hotéis de grande porte como Praia das Fontes e o Coliseum Beach Resort, ambos com complexos de lazer e serviços diferenciados para quem faz questão de manter o conforto durante a viagem.