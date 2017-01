Entre os verdes mares e as areias coloridas

00:00 · 19.01.2017 por Marlyana Lima - Editora

As falésias, na Praia das Fontes, formam verdadeiros labirintos à beira mar ( Foto: Thiago Gaspar ) Em Beberibe, o Coliseum Beach Resort, na Praia das Fontes, é um dos hotéis em destaque por sua estrutura acolhedora

Quando se fala em turismo no Ceará, a praia de areias brancas, rodeada por coqueiros, talvez seja a primeira imagem que vêm à mente dos visitantes. O que muitos turistas vêm descobriram é que, no litoral Leste do Estado, há esse e muitos outros cenários paradisíacos, que chamam atenção por seu relevo singular.

Entre praias de verdes mares e morros de areias cheias de cor, fica Beberibe. Distante 85 quilômetros da Capital, o município é um dos principais destinos da Rota das Falésias que se estende do Ceará ao Rio Grande do Norte.

Aventura e diversão não faltam nas praias que se estendem pelo litoral da cidade. Dentre elas, Morro Branco é a mais famosa - e também a mais agitada - mas há opções menos movimentadas para quem faz o tipo "sombra e água fresca".

Seja qual for o estilo do visitante, a melhor forma de explorar o território das falésias é alugando um buggy para descobrir recantos paradisíacos, incluindo lagos, grutas e fontes. Acredite, é o tipo de passeio difícil de esquecer.

O ponto de partida pode ser a Praia de Morro Branco, cujo visual impressiona pelas monumentais falésias que projetam suas formas e cores, sob o sol e o céu do Ceará, formando um verdadeiro labirinto esculpido pela natureza ao longo dos anos. Para quem viaja junto com a família, vale esticar até a Lagoa de Uruaú, um lugar perfeito para as crianças se divertirem com segurança. No manancial, as barracas com mesinhas dentro d'água também são um convite para relaxar e tomar uma água de coco gelada.

Estrutura e hospedagem

Na Praia das Fontes as possibilidades de diversão são ainda maiores. À beira mar, fontes de água brotam das falésias formando pequenas grutas. No mar, as jangadas embaladas pelos ventos da região completam o encantamento.

É também nessa praia que estão localizados grandes hotéis, com destaque para o Coliseum Beach Resort (com sistema All Inclusive) e o Parque das Fontes - onde a garotada pode se divertir no parque aquático.

Seguindo pela faixa litorânea, chega-se à Praia do Diogo, onde as falésias se abrem em labirintos perfeitos para caminhadas e passeios de bike.

Para quem pensa em pescar ou praticar esportes náuticos, a Praia do Parajuru é ideal por conta das ondas mais fortes. E por falar nisso, por trás das falésias fica a pequena vila de pescadores. O local é acolhedor e rico em artesanato feito com areias coloridas. Interessado? Então reserve tempo também para conhecer Ariós, que oferece mar calmo e convidativo ao mergulho.

A Praia do Paraíso não tem esse nome por acaso. Ela é mais deserta de Beberibe e desperta atenção de quem busca sossego para assistir o espetáculo da natureza se desenhando ao pôr do sol. Igualmente bela é a Prainha do Canto Verde, com suas lagoas e coqueirais que surgem por entre as dunas. Já a Praia dos Anjos é muito procurada pelos apaixonados por offroad.

Adiante, a Barra da Sucatinga tem como grande atrativo a colônia de pescadores e um mirante no alto de uma duna, de onde se tem uma visão única do mar. À frente, já no limite com o município de Cascavel, fica a Praia de Tabuba, de areias claras e ondas "mexidas" pelo encontro do mar com o Rio Choró. Com tantas possibilidades de diversão, vale a pena desfrutar as belezas de Beberibe com calma. Até porque, vai ser difícil deixar esse paraíso para trás.