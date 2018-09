Ecoturismo é aposta da República Dominicana

00:00 · 20.09.2018 por Marlyana Lima - Editora

Rafting no Rio Baiguate, em Jarabacoa, garante uma boa dose de emoção aos turistas Puerto Plata é um dos destinos mais procurados para quem busca atividades de ecoturismo

Com a inauguração do hub de Fortaleza e a chegada de companhias aéreas internacionais, a capital cearense está cada vez mais conectada com países da América Latina e Central. Com paisagens típicas das ilhas caribenhas, a República Dominicana começa a se destacar entre os possíveis destinos para as férias de dezembro.

Com passagens (ida e volta) a partir de R$ 1.690, pela Copa Airlines, as paradisíacas paisagens das Grandes Antilhas, entraram de vez no radar dos cearenses que sonham com as praias verde-esmeralda da região caribenha.

"Nosso país conta com importantes riquezas naturais e culturais, e estamos comprometidos com o desafio de satisfazer os desejos dos viajantes fazendo um uso eficiente dos nossos recursos enquanto preservamos nossas qualidades positivas", afirma Magaly Toribio, do Ministério do Turismo da República Dominicana (Mitur). "A cada ano cresce o número de turistas que querem planejar as férias com alternativas e atividades que têm o valor agregado da sustentabilidade", completa.

O país tem em seu território 128 áreas protegidas - incluindo 15 reservas naturais, 31 parques e 31 monumentos nacionais - além de uma diversidade de ecossistemas que fazem o destino ser único no Caribe. Recifes de corais, manguezais, bosques secos, cordilheiras, rios e praias oferecem várias alternativas e aventuras para serem feitas em contato íntimo com o ambiente, sempre no espírito de preservação.

A região de Jarabacoa, no centro montanhoso do país, é reconhecida como "o berço do ecoturismo". O leque de opções vai desde passeios pelas plantações de café, até fazer rafting no Rio Baiguate e outras atividades mais radicais como ciclismo de montanha e canionismo.

Nos arredores do Rio Yaque do Norte há acomodações administradas pela comunidade. Alguns produzem eletricidade com o uso da água do rio, fazem seu próprio tratamento de águas e oferecem refeições elaboradas com carnes e vegetais que os habitantes da região produzem organicamente.



Salto de Limón, em Samaná. Além da cachoeira de 50 metros, os visitantes podem aproveitar a piscina natural que se forma no local

O respeito e a conservação da identidade sociocultural local é um aspecto central do turismo sustentável. Neste sentido, Santo Domingo, a capital do país, é uma cidade que oferece imersão nas tradições e valores dominicanos, na gastronomia e nas danças, principalmente na Ciudad Colonial, onde festivais de música e espetáculos populares, restaurantes, museus e a arquitetura revelam o DNA do povo dominicano.

Todas as sextas-feiras e sábados, na Plaza España, acontece a Santo Domingo de Fiesta, uma atividade gratuita onde diferentes artistas mostram as danças e músicas dominicanos. Já aos domingos, nas Ruínas de San Francisco, acontece um animado espetáculo celebrando os ritmos típicos dominicanos: merengue, bachata e son.



Punta Cana, a região litorânea mais famosa do país, recebe milhares de turistas a cada ano

Serras e praias

O Parque Nacional Sierra de Bahoruco é um paraíso para desfrutar da natureza, assim como o imenso Lago Enriquillo, compartilhado entre as províncias de Independencia e Bahoruco. Um dos passeios imperdíveis é andar de bote neste lago cercado por montanhas até chegar a Isla Cabritos, onde habitam crocodilos, iguanas e flamingos.

Em Punta Cana, destino de sol e praia, vale a pena conferir o Parque y Reserva Ecológica de los Ojos Indígenas - uma reserva florestal com 12 lagoas de água cristalina, projetos de agricultura sustentável e outras iniciativas de impacto positivo.

Mais informações:

A viagem de Fortaleza até o Aeroporto de Internacional Las Américas, em Santo Domingo, pode ser feita em voos (com escalas) operados pela Copa Air Lines. Não é necessário visto para entrar no país. Um peso dominicano (moeda local) equivale a R$ 0,83.