Diversão em família na Praia de Águas Belas

00:00 · 02.02.2017

Com 48 unidades habitacionais, o Hotel Jangadas da Caponga oferece pacotes especiais para o período do Carnaval a partir de R$ 1.890,00 (apartamento duplo)

As belezas naturais e a receptividade são marcas registradas da Praia de Águas Belas, em Cascavel, no Litoral Leste do Ceará. Em um cenário deslumbrante, a apenas 60 km de Fortaleza, o povoado oferece ao visitante inúmeras razões para conhecê-lo. O encontro do rio com o mar é, sem dúvida, uma delas. Outro motivo é a ótima infraestrutura do Hotel Jangadas da Caponga, que para o Carnaval proporciona pacotes de sexta (24/02) a quarta-feira (01/03).

Durante esse período, o hóspede poderá desfrutar das dependências do hotel e de passeios na região. "Tranquilidade e praia são palavras que a gente dificilmente consegue encaixar numa mesma frase quando estamos planejando o feriadão de Carnaval. Mas é possível, sim, encontrar a junção de tudo isso, aliado à diversão em família na paradisíaca Águas Belas", afirma José Mamede Rebouças de Oliveira, diretor-geral.

O pacote para o Carnaval (cinco noites com café da manhã) custa a partir de R$ 1.890,00 (duas pessoas), em apartamento duplo, sendo parcelado em até 3 vezes no cartão de crédito.

Com decoração típica e rodeada por belos jardins, fontes, viveiros de pássaros e capela, o Jangadas da Caponga possui 48 unidades habitacionais entre chalés, apartamentos e suítes luxo. Possui acomodação especial para lua de mel, dotada de hidromassagem, e apartamentos adaptados para pessoas com necessidades especiais. A infraestrutura conta, ainda, com piscinas, estacionamento para 60 veículos, minicampo society, academia, salão de jogos e playground.

Gastronomia

À beira-mar, a Barraca "Delícias das Jangadas" completa a estrutura do hotel. Destaca-se pela culinária regional, com cardápio rico em opções de peixes e mariscos, dentre outras opções. Referência no Litoral Leste, é aberta ao público e tem capacidade para receber até 500 pessoas.

Além disso, promove inesquecível passeio de buggy, sob a responsabilidade do grupo Águas Belas Adventure. Segundo o hotel, os veículos são assegurados, e os condutores possuem capacidade técnica para realizar passeios nas praias de Águas Belas, Barra Velha e Barra Nova.

Mais informações

Hotel Jangadas da Caponga

Av. Ipanema S/N. Águas Belas. Cascavel / CE. Fones: (85) 3334.8723 / 98858. 6339

Www.Jangadasdacaponga.Com.Br