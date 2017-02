Dicas para brincar ou descansar no Carnaval

00:00 · 02.02.2017

A agitação do Carnaval de rua de Salvador, o badalado balneário Punta del Este, no Uruguai, e a Praia de Jericoacora, no Litoral Oeste do Ceará, estão nas opções sugeridas por agências de Turismo

A menos de um mês para o Carnaval, ainda dá tempo de programar uma viagem neste feriadão, seja para curtir os destinos mais badalados no período ou um lugar bem tranquilo para o descanso em família. Quando se trata de agitação, a preferência dos cearenses, segundo operadoras de turismo, são pacotes, saindo de Fortaleza, com destino às cidades com mais tradição na folia: Rio de Janeiro, Salvador e o circuito Recife-Olinda.

No entanto, há sugestões que podem agradar todos os perfis de turistas. A começar por um roteiro pelo Ceará. Para quem gosta de pegar a estrada no próprio carro, a Flytour Viagens elaborou opções de hospedagem no litoral. Em Jericoacoara, por exemplo, a diária no My Blue Hotel (para um pacote de 6 dias/5 noites), com café da manhã, custa R$ 570,00 (por pessoa). Já em Beberibe, o Coliseum Beach Resort (6 dias/5noites), com sistema all inclusive, tem diária de R$ 505,55 (por pessoa).

Com saídas de Fortaleza em 24 de fevereiro, incluindo passagens áreas (ida e volta) e outros serviços, a Flytour destaca dois pacotes, ambos com quatro noites de hospedagem e café da manhã: Serra Gaúcha, a partir de R$ 1.995,00, e São Paulo, a partir de R$ 1.695,00. Os valores são por pessoa.

Cruzeiro

Se o desejo é sair do Brasil, a Casablanca Turismo indica um passeio a Punta del Leste, no Uruguai. No pacote, constam quatro noites de hospedagem, city tour e transfer por um valor de R$ 2.108,48 (por pessoa). Outra dica da Casablanca é um cruzeiro no Royal Caribbean. Saindo de Orlando, nos Estados Unidos, tem entretenimento a bordo e todas as refeições inclusas. Estão programadas visitas a Nassau e CocoCay. Valor: R$ 1.696,00 (por pessoa em cabine dupla). Entretanto, as passagens aéreas, em ambos os pacotes, não estão incluídas.

Tradição

Para quem gosta mesmo é de cair na folia, ainda pode embarcar para os destinos mais badalados no Carnaval. Com partidas de Fortaleza em 24 de fevereiro, a CVC oferece pacotes com passagens aéreas (ida e volta), hospedagem e café da manhã. Para Recife, por exemplo, custa a partir de R$2.307,19, sendo cinco diárias (por pessoa). No caso do Rio de Janeiro, a partir de R$ 1.834,24, quatro diárias (por pessoa). E, por fim, Salvador, a partir de R$ 2.647,88, quatro diárias (por pessoa).

A CVC também sugere que o turista conheça o tradicional Carnaval de São Luís do Maranhão. O pacote traz passagens aéreas (ida e volta) e 4 noites de hospedagem e café da manhã, a partir de R$ 2.379,24 (por pessoa). Outra possibilidade é Florianópolis, cujo valor é R$ 2.034,51, com café e quatro noites (por pessoa).