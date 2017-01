Destinos incríveis para se divertir no México

00:00 · 12.01.2017

A cada temporada de verão, novos destinos ganham a preferência dos turistas que buscam diversão em meio a cenários deslumbrantes e prontos para ser explorados. Com natureza exuberante e hospedagens sofisticadas, este ano, o México entrou na lista dos países mais visitados das Américas.

A julgar pelo número de visitantes que estão desembarcando em terras mexicanas nesse começo de ano, Donald Trump pode até construir o seu "muro", mas isso não mudará o sucesso de Cozumel, Acapulco e outras dezenas de cidades ricas em história, gastronomia, praias paradisíacas e muita aventura.

O clube de férias Royal Holiday é um dos que mais vem investindo no potencial do país, com hotéis de alto padrão e programações personalizadas. Confira a lista com sete sugestões que fogem do lugar comum.