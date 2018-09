De frente para o mar de Flecheiras

00:00 · 13.09.2018

No estilo "pé na areia", a Pousada Catavento está localizada em uma das praias mais belas do litoral Oeste onde a maior atração é a harmonia com a natureza

No litoral Oeste do Ceará, a cerca de 140 km de Fortaleza, a praia de Flecheiras vem atraindo cada vez mais visitantes que chegam à região em busca de tranquilidade e diversão junto às piscinas naturais que se formam durante a maré baixa. Nesse cenário paradisíaco, a Pousada Catavento se destaca como referência de conforto e harmonia com a natureza.

Com apartamentos dispostos em dois pavimentos e de frente para o mar de águas calmas, no melhor estilo "pé na areia", a pousada oferece uma atmosfera familiar e instalações com capacidade para acomodar até cinco pessoas confortavelmente. Todas as suítes têm varandas e são equipadas com TV a cabo, ar-condicionado, frigobar e chuveiro quente.

Além dos atrativos naturais, a área de lazer conta com salão de jogos e piscina com cascata para crianças e adultos. Os hóspedes podem desfrutar também do serviço de bar e restaurante à beira da piscina, ideal para um fim de tarde relaxante.

Para quem deseja provar das delícias típicas do litoral cearense, o equipamento oferece restaurante - exclusivo para hóspedes - onde são servidos pratos da cozinha regional, incluindo os frutos do mar, além de massas e carnes selecionadas.

A pousada também possui estacionamento privativo para maior comodidade dos hóspedes que se deslocam pela região de carro.

Durante a estadia, os visitantes podem contratar os pacotes com passeios de barco (pelos corais e o Rio Mundaú) e de buggy que percorrem a região repleta de dunas, coqueiros e praias com piscinas naturais.

Quem quiser um pouco mais de emoção pode alugar um quadriciclo para percorrer as áreas próximas e conferir de perto as belezas da Praia de Flecheiras, considerada um dos melhores destinos da região. Outro ponto bastante visitado é a Lagoa das Almécias com sua paisagem digna de cartão-postal. A prática de esportes náuticos - como surfe e kitesurfe - também desperta a atenção de quem chega.

Os preços da Pousada Catavento também são convidativos. A diária para casal custa a partir de R$ 250 e inclui a café da manhã, roupa de cama e banho. A partir de duas diárias é possível negociar descontos.

Mais informações:

Pousada Catavento

Avenida Litorânea, 677 - Flecheiras, Trairi

WhatsApp: (85) 9 9943-5733/ 9 9981.2580

Fone: (85) 3281-1818/3281.6178

www.pousadacataventoce.com