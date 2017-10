Conforto na medida em Paracuru

00:00 · 12.10.2017

O Ceará já é conhecido mundialmente pelos amantes dos esportes náuticos, graças à brisa constante, sol brilhando na maioria dos meses e as águas mornas de praias tropicais como a de Paracuru, que integra a Rota dos Ventos, no litoral Oeste do Estado.

É em meio a esse paraíso - eleito como um dos melhores do planeta pelos kite e windsurfistas - que fica a Paracuru Kitefriends Lux, um complexo de alojamento feito sob medida para quem busca a aventura na praia e o conforto na hospedagem.

No local, as suítes têm entre são 35 e 55 m² e são equipadas com ar-condicionado, mini-bar, camas queen-size, TV de plasma com canais por satélite, cofre e água quente.

No café da manhã, que está incluído na diária, pode-se degustar desde sucos 100% naturais até delícias regionais como tapioca, compotas, queijo e mel.

O local também dispõe de uma ampla piscina e restaurante que funciona para noites temáticas. Há ainda uma loja de roupas e equipamentos desportivos.

Na praia Quebra Mar, distante apenas 2 Km da pousada, os hóspedes podem aproveitar para treinar com instrutores da escola IKO, em um dos melhores lugares do mundo para a prática de kite e windsurf.

Mais informações:

Paracuru Kitefriends Lux Pousada

Rua Gabriel Neri Ferreira, 107

Fone: (85) 9.9776-2145

www.kitefriendsluxpousada.com