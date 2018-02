Conforto e lazer em Guaramiranga

00:00 · 22.02.2018

Quando as nuvens mais escuras pintam o céu de cinza, o cearense costuma dizer que "está bonito para chover". E é exatamente nesse período do ano, em que o Sol costuma dar uma trégua, que as regiões serranas do Estado costumam receber mais visitantes. A maioria viaja em busca do clima ameno e de atividades em meio à natureza. Banhos de rio ou de cachoeira são prazeres que ganham um sentido especial no período invernoso.

Com temperaturas que oscilam entre 15º e 23 º, Guaramiranga é um dos destinos serranos mais procurados nessa época do ano. Além da natureza exuberante, a cidade também é rica em atrativos culturais, tem um dos melhores polos gastronômicos do interior do Estado e uma rede hoteleira diferenciada.

Localizado na entrada principal de Guaramiranga, a 110 km de Fortaleza, o Hotel e Restaurante Chalé das Montanhas é um dos empreendimentos que chama atenção pela excelência e o charme de suas acomodações que ficam bem próximas às igrejas, trilhas, pesque-pague, cachoeiras, teatro e ao comércio local.

Ao todo, são 26 apartamentos em estilo flat com um quarto, cama de casal, banheiro com água quente, minicozinha, frigobar, fogão/forno e acessórios básicos de serviços, sala de estar mobiliada e varanda. Todos possuem cama extra.

Os hóspedes contam com o restaurante do complexo hoteleiro onde é servido o café da manhã, incluído na diária, com deliciosos pães, bolos, tapioca, frutas, frios, sucos, leite, chocolate, cereais, entre outras guloseimas. O local é aberto ao público e oferece serviço à la carte.

Em meio à natureza

Cercado por uma extensa área verde, os chalés proporcionam uma estadia sob medida para quem quer relaxar, curtindo o friozinho da Serra de Baturité. As áreas de lazer contam com piscina, salão de jogos e sala com TV/DVD.

Quem quiser um pouco mais de aventura pode explorar as trilhas e os vários pontos turísticos de Guaramiranga.

Mais informações:

Chalé das Montanhas

Rodovia CE-060, Km 110, s/n - Centro, Guaramiranga

Fones: (85) 3246. 1165 /

(85) 9.9992.6804 / (85) 3321.1150

www.chaledasmontanhas.com.br