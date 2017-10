Papo de Viagem

00:00 · 12.10.2017

Com o início do horário de verão neste domingo, dia 15, a população de todo o País deve estar atenta aos horários dos voos para não perder a viagem. A Infraero confirmou que os aeroportos das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste funcionarão de acordo com programação estipulada pelo decreto nº 6.558, que institui o horário especial em parte do território nacional até o 17 de fevereiro de 2018.

Na prática, quem vai viajar deve obedecer ao horário em vigor na cidade, porque as companhias já calculam o tempo de chegada e saída dos voos com as correções. Se o voo partindo de Fortaleza está marcado na passagem para as 23h, ele deve acontecer às 23h no horário da cidade. Se está marcado para chegar no Rio de Janeiro às 2h, chegará às25h do Rio. Ou seja, a empresa já deve calcular a diferença.

Harry Potter

O Universal Orlando anunciou na segunda, o retorno da programação "A Celebration of Harry Potter" em janeiro de 2018. O evento contará com a presença de atores da saga - que participarão de um painel com os fãs, além das atrações do parque.

Réveillon local

Pesquisa da Booking.Com lista a capital cearense entre os cinco principais destinos para os viajantes que desejam aproveitar um réveillon cheio de atrações, mas gastando pouco. Fortaleza leva vantagem pela megafesta promovida na Praia de Iracema.

Festa do cerveja em SP



Com patrocínio da Gol Linhas Aéreas, a primeira edição da São Paulo Oktoberfest, realizada no início desse mês, entrou para o calendário oficial de eventos da cidade. Os números revelam que o paulistano e os turistas celebraram a cultura alemã com vontade, entre músicas típicas e pratos da gastronomia germânica, sem falar, claro, na estrela festa: as cervejas. Ao todo, 75 mil visitantes marcaram presença na festa e foram consumidos 110 mil litros de chope e cerveja (de 70 rótulos diferentes). As edições de 2018, 2019 e 2020 já estão confirmadas com o apoio institucional da prefeitura municipal.



Portugal segue em alta. Repleto de paisagens impressionantes, o Arquipélago da Madeira - pequeno paraíso situado em meio à imensidão do Oceano Atlântico - foi reconhecido como o melhor destino insular da Europa pelo "World Travel Awards 2017", considerado o 'Oscar' do turismo. Esta é a quarta vez, desde 2013, que a região portuguesa conquista o título. A nomeação foi realizada durante um evento de gala em São Petersburgo, na Rússia.

Rápidas

Vinho espumante prosecco agora é oferecido como cortesia na Main Cabin em voos internacionais da Delta Airlines. Os clientes já tinham opções como cortesia de cerveja e vinhos branco e tinto, além de bebidas destiladas.

A Costa Cruzeiros é uma das patrocinadoras da 1ª edição do Italian Film Fest, evento que une o melhor do cinema e do audiovisual italiano com a cultura de São Paulo. O festival segue até o dia 21 de outubro, na capital paulista.

Localizada na região do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, a vinícola Casa Valduga foi eleita a melhor do Brasil e entrou para a seleta lista das 100 melhores do mundo.