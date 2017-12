Papo de Viagem

00:00 · 21.12.2017

A próxima temporada de férias pode demarcar o início de uma nova fase de expansão para o turismo brasileiro. É o que projeta a Embratur. A perspectiva é de que o setor tenha um incremento de 11% durante o verão, em comparação com o mesmo período de 2016. Para o presidente da autarquia, Vinicius Lummertz, o Brasil tem tudo para conquistar e atrair mais turistas tanto da América Latina quanto de outros países. Segundo avalia Lummertz, o setor turístico está sendo uma das alavancas mais importantes para a retomada do crescimento econômico no País e a meta é investir cada vez mais nesse mercado.

Rede tailandesa

A Anantara Hotels, Resorts & Spas, operadora asiática líder no desenvolvimento de hotéis de luxo, anuncia a chegada do seu primeiro hotel à América do Sul. Trata-se do Anantara Maraú Bahia Resort, com abertura prevista para julho de 2018.

Porto terá taxa

Alegando que precisa se prevenir de impactos negativos do turismo em massa, Porto, a segunda maior cidade de Portugal, cobrará uma taxa padrão de dois euros para pernoites em alojamentos turísticos. A cobrança entrará em vigor no dia 1º de março de 2018.



A Delta Air Lines optou pelo A321Neo para realizar renovação de sua frota de aeronaves com fuselagem estreita. A companhia aérea norte-americana e a fabricante Airbus fecharam um acordo para a aquisição de nada menos do que 100 aviões, com direito de compra para mais 100, em um negócio de bilhões de dólares. A previsão é que os equipamentos sejam entregues a partir do primeiro trimestre de 2020.

Campanha

"Aqui hablamos Portuñol: en Brasil todo mundo se entiende". Esse é mote da campanha lançada pela Embratur para a América Latina. A ideia é atrair ainda mais turistas dos países vizinhos para desfrutar o sol, praias, natureza e, é claro, a hospitalidade do brasileiro.

Tendência

Pesquisa com 19 mil viajantes, de 26 países, realizada pela Booking.Com revela que a popularidade das casas de temporada deve aumentar em 2018. Um em cada três brasileiros (34%) prefere ficar em imóveis de aluguel. E mais: um em cada quatro (24%) também quer anunciar sua própria casa.

Rápidas

A partir de 20 de janeiro de 2018, a Singapore Airlines cobrará taxa para passageiros da classe econômica reservarem assento com antecedência. O valor dependerá do voo, da tarifa e do setor do avião escolhido.

A American Airlines está adaptando cerca de 200 de suas aeronaves Airbus A321 para oferecer um espaço maior para bagagem de mão de seus passageiros.

CEO da Royal Caribbean, Richard Fain, anunciou, em Nova York, que prevê futuro com navios mais "inteligentes".