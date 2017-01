Papo de Viagem: Turismo mais sustentável

00:00 · 12.01.2017

O grande potencial das atividades turísticas na promoção de um desenvolvimento mais equilibrado para o planeta foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). Assim, 2017 foi escolhido pelo órgão como o Ano do Turismo Sustentável. A iniciativa se propõe a ampliar a compreensão e conscientização da importância do turismo no compartilhamento do patrimônio natural, cultural e distribuição da riqueza proporcionada pelas viagens.

Segundo a ONU, o turismo também ajuda a valorizar as diferenças culturais e contribui para o fortalecimento da paz no mundo.

IPark

A programação especial de férias no iPark, em Maracanaú, está oferecendo mais de 30 atividades ao ar livre. Os visitantes poderão aproveitar o máximo de diversão nos Campos de Lazer, Tático e de Aventura. Mais detalhes: ipark.Tur.Br

Lei Rouanet

Apesar do veto presidencial ter frustrado o trade turístico, os produtores de eventos podem, sim, captar recursos por meio da lei federal para beneficiar atividades culturais que promovam o turismo. O texto vetado burocratiza o processo. Não o impede.

A região do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, já está se preparando para a Vindima, período de colheita das uvas no verão. Para aproveitar a temporada, hotéis, restaurantes e vinícolas estão oferecendo atividades especiais que seguem até o dia 19 de março. A abertura oficial da Vindima acontecerá em 28 de janeiro, no Hotel Villa Michelon, em Bento Gonçalves (RS). O evento contará com a bênção dos parreirais e a pisa das uvas.

Cursos

O Senac está com inscrições abertas para o curso Técnico em Turismo que habilita os participantes para atuar no segmento. A boa notícia é que o preço foi reduzido em até 30%, para os que se matricularem no primeiro semestre de 2017. Informações pelo site: cursos.Ce.Senac.Br/.

Redes sociais

Celular, Facebook e Instagram são as ferramentas mais utilizadas no planejamento de viagens. É o que aponta a pesquisa feita pela empresa de Mark Zuckerberg. Segundo o levantamento, 83% dos turistas encontraram a ideia para sua última viagem nas redes sociais.

O novo secretário de turismo de fortaleza, Alexandre Pereira, aposta alto no incremento do setor que, atualmente responde por 21% do PIB da capital cearense. Entre suas prioridades estão a conclusão das obras da Avenida Beira-Mar (foto) e o projeto de revitalização do patrimônio histórico da Praia de Iracema.

Rápidas

Pesquisa do site HomeAway, em parceria com a Universidade do Texas, sustenta que turistas que gostam de publicar fotos dos passeios, guardam 40% mais lembranças.

No dia 15 de janeiro, acontece, em Fortaleza, a Caminhada Histórica, um passeio guiado pelo Centro. Os participantes receberão um mapa com todos os bens tombados na região.

Uma boa notícia para os turistas que são chefs nas horas vagas. A cidade italiana de Parma vai criar, ainda este ano, o Museu Nacional da Gastronomia.