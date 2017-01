Papo de Viagem: Paraíso particular da MSC

00:00 · 26.01.2017

A MSC, maior companhia privada de cruzeiros marítimos do mundo, confirmou o início da construção da sua reserva marinha: a Ocean Cay. Localizada nas Bahamas, a Ilha Bimini do Sul deve se tornar um paraíso natural exclusivo para os hóspedes da armadora, a partir de novembro de 2018. A reserva faz parte de um plano de investimento sem precedentes. Segundo o presidente da companhia, Pierfrancesco Vago (foto), pelo menos 9 bilhões de euros serão gastos entre a estruturação da Ocean Cay e a construção de mais 11 transatlânticos, todos de última geração, a serem entregues entre os anos de 2017 e 2026.

Abeoc nacional

A presidente da Associação Brasileira de Empresas de Eventos, Ana Claudia Bitencourt, fará palestra sobre "Eventos, Tendências, Nichos e Inovação" no IX Congresso Brasileiro de Convention & Visitors Bureaux, que será realizado no Rio, em março.

Traslado grátis

Em parceria com hotéis e operadoras, o Off Outlet disponibiliza para turistas, traslados exclusivos partindo da Praia do Futuro, Beira Mar e Praia do Cumbuco. Para fomentar o turismo de compras, o serviço continuará disponível após a alta estação.

Estrangeiros no Brasil

Levantamento do Decolar.Com, com base nos pacotes de viagens comprados em sua plataforma, revelou que os argentinos lideram o ranking de turistas estrangeiros que mais visitarão o Brasil no primeiro trimestre de 2017. Os "hermanos" representam 25% do total de visitantes. Os chilenos vêm em 2º lugar, seguidos por uruguaios e colombianos.

Match point

A Delta Air Lines é a nova transportadora oficial da Confederação Brasileira de Voleibol. A companhia aérea americana levará as equipes para os jogos fora do Brasil, incluindo para campeonatos importantes como o Circuito Mundial de Vôlei de Praia, o Grand Prix e a Liga Mundial de Vôlei.

Embratur

O ministro do Turismo, Marx Beltrão, confirmou que a Embratur deverá tornar-se agência ainda neste ano. O projeto será apresentado ao presidente Michel Temer no final de janeiro. "Sei que é uma demanda antiga e, para mim, é uma questão prioritária", garantiu Beltrão.

A ABIH-CE deu início, no dia 23, à primeira ação do ano. Vinte integrantes da entidade estão percorrendo as cidades de Mossoró, Natal, João Pessoa, Recife e Salvador para divulgar o Ceará. O presidente da ABIH-CE, Eliseu Barros (foto), lembra que "com o valor caro das passagens, devido à diminuição de voos, é importante fazer esse trabalho junto ao mercado regional".

Rápidas

Como parte das comemorações de 25 anos, o Beto Carrero World acaba de anunciar mais um atrativo voltado para causas ambientais: a abertura da Casa do Projeto Tamar.

O Pré-Carnaval de Fortaleza está em destaque no calendário de eventos do MTur. Oficialmente, os desfiles vão de 27 de janeiro a 19 de fevereiro.

Estudo Travel Flash Report indica que 72% dos viajantes já optam por utilizar aplicativos em seus celulares para organizar viagens e fazer reservas.