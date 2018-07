Papo de Viagem

00:00 · 12.07.2018

O Beach Park Entretenimento anunciou, na última sexta-feira (6), um novo projeto de expansão de longo prazo, com previsão de conclusão em 15 anos. A empreitada é ousada e revela a preocupação da atual gestão da empresa em manter o equipamento como um dos principais atrativos para o turismo local. Em conversa por telefone com a coluna, o CEO do grupo, Murilo Pascoal ressaltou: "O Beach Park está trabalhando para que o Estado do Ceará tenha produtos interessantes para o turista". Serão construídos, em seis fases, cinco resorts e dois novos parques temáticos. Na primeira fase, serão inaugurados um dos hotéis, com 450 quartos, além de um dos novos parques, integrados. As obras estão previstas para começar em janeiro do ano que vem e os novos equipamentos desta primeira fase, inaugurados no ano de 2021.

Copa lucrativa

A Rússia já recebeu mais de um milhão de torcedores nas 11 cidades nas quais acontecem a Copa do Mundo. Segundo a Forward Keys, são 50,5% mais reservas internacionais para o país. Conforme a World Travel & Tourism Council (WTTC), a previsão é que os gastos de visitantes internacionais na Rússia cresçam 7% neste ano.

Tubarões no Rio de Janeiro

O Aqua Rio dedica o mês de julho aos tubarões. Os animais, que estão na Terra há mais de 400 milhões de anos e até hoje causam admiração em adultos e crianças, serão tema de exposições, debates, exibição de documentários e jogos educativos para os visitantes. O equipamento fica na Praça Muhammad Ali, no Porto do Rio, e funciona diariamente.

Mais informações: www.aquario.rio

Diferenciação

A Delta Air Lines renovou o interior das suas aeronaves 777, com a primeira 777-200ER reformada saindo de Detroit (DTW), nos EUA, e seguindo para Pequim (PEK), China. São, agora, 296 assentos no total, incluindo 28 poltronas nas cabines Delta One Suites, 48 assentos na cabine Delta Premium Select e 220 na Main Cabin, que agora estão em fileiras de nove e não mais 10 assentos, os mais largos da frota internacional da empresa aérea.

Campeão

O ex-jogador de futebol Sávio, com passagens por Real Madrid, Flamengo e outros, é atração no mês de julho do Rio Quente Resorts, em Rio Quente, Goiás. Padrinho do clube espanhol, o ex-atleta estará presente no programa de treinamentos para crianças e adolescentes, de 8 a 13 anos, desenvolvido pelo Real Madrid. Para participar, é necessário ser hóspede do resort. Mais informações: (11) 3512-4830.

*A coluna foi redigida interinamente por Levi de Freitas