Papo de Viagem

00:00 · 13.09.2018

Os novos destinos turísticos do Brasil serão apresentados em novembro e deverão provocar uma mudança significativa no Mapa do Turismo Brasileiro, elaborado para o período de 2019 a 2021, por técnicos do Programa de Regionalização do Turismo (PRT) e representantes de cinco macrorregiões do País. Reunião realizada em Brasília traçou as novas regras de inclusão e exclusão de cidades e rotas consideradas de interesse do setor. O atual mapeamento conta com 3.285 municípios. O Ceará, com todo potencial para atrair visitantes, tem atualmente 74 cidades inseridas no mapeamento e um total de 12 regiões turísticas. Esse número, porém, deverá crescer a partir de 2019.

Cadastur

O Ministério do Turismo alerta que não realiza cobrança referente ao Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos e orienta que os beneficiários não respondam e-mails, abram anexos ou realizem qualquer tipo de pagamento. A inscrição é gratuita!

Hermanos

A Norwegian marcou a estreia de seus voos na Argentina para o dia 16 de outubro. Para inaugurar as rotas - de Buenos Aires para Córdoba e para Mendoza - em grande estilo a companhia norueguesa fará promoções com passagens custando apenas US$ 9.

Museus em destaque

O Trip Advisor anunciou os vencedores do prêmio Travellers Choice 2018 na categoria de museus. No ranking global, a liderança pertence ao Museu d'Orsay, em Paris (foto). Na sequência aparecem o Memorial e Museu Nacional do 11 de Setembro e o The Metropolitan Museum of Art, de Nova York. A lista inclui ainda o The British Museum (Londres), Museu do Prado (Madri), Museu da Acrópole (Atenas), Museu do Louvre (Paris), The National WWII Museum (Nova Orleans), Museu Nacional da Antropologia (Cidade do México) e o Museu War Remnants, no Vietnã.

Pesquisa realizada pela Forward Keys confirmou que a instabilidade política afetou profundamente o turismo receptivo na Nicarágua. Para se ter ideia do impacto, as chegadas internacionais cairam em torno de 61% no período entre abril e julho de 2018. Desde o início dos conflitos, centenas de pessoas acabaram detidas no país. O turismo em dois vizinhos - Honduras e Guatemala - também foi afetado negativamente.

Rápidas

Dados do Departamento de Comércio dos Estados Unidos confirmam que 87,7 milhões de americanos viajaram para o exterior em 2017. O México recebeu 40% desse total e o Brasil, apesar do visto eletrônico, registrou queda de 11%.

A KLM lançou um novo aplicativo para ajudar os passageiros a checarem o tamanho da bagagem de mão por meio de Realidade Aumentada. A ferramenta (disponível para o sistema IOS) utiliza uma mala virtual, transparente, que indica as dimensões permitidas a bordo.

A TAP adotou o parcelamento de passagens em até 12 vezes sem juros e espera uma aumento considerável na procura por seus assentos. A condição é válida para voos próprios e também de aéreas parceiras (codeshare).