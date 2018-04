Papo de Viagem

00:00 · 26.04.2018

Na próxima quinta-feira, 3 de maio, o Aeroporto Internacional Pinto Martins receberá os primeira aeronaves da Air France (leia-se Joon) e KLM, vindos de Paris e Amsterdã, respectivamente. Os dois voos assinalam um marco para o turismo e a economia locais. E as projeções são animadoras. Arialdo Pinho, secretário de Turismo do Estado, estima que o incremento será de pelo menos 20% no volume de turistas estrangeiros no Ceará em 2018 e cerca de 50% em 2019, o que significa 330 mil visitantes de fora do País neste ano e de mais de 400 mil no próximo. Isso sem contar os novos voos domésticos que serão operados pela Gol, a partir de seu novo hub em Fortaleza. O Ceará tem tudo para voar alto!

Repúdio da ABIH

Manuel Linhares, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH, repudiou de forma veemente o acordo firmado entre o Airbnb e o município de Porto Seguro (BA), que estipulou uma taxa de R$ 2,60 por cada hóspede.

E mais

Linhares destaca que a parceria é "perigosa" pois passa a ideia de que o pagamento de uma taxa simbólica estaria igualando a situação tributária daquela empresa com a hotelaria. "Procura dar a aparência de uma isonomia tributária que não existe", reitera.

Dever de casa

Com a inauguração do hub e prestes a receber mais turistas estrangeiros, municípios da Região Metropolitana ainda têm muito dever de casa para fazer. Em Caucaia, que interliga a Capital com o Litoral Oeste, a quantidade de lixo nas ruas é crítica.

Vamos fazer?

Em Aquiraz, uma das portas de entrada para o Litoral Leste, o que assusta é a quantidade de buracos nas vias, especialmente no Porto das Dunas, onde a chuva deixou ruas sem condições de tráfego. É preciso mais atenção. Moradores e turistas agradecem!

Quem gosta de música e de um bom happy hour já tem mais um motivo para pegar a estrada no fim semana rumo ao Litoral Leste. No próximo sábado, 28, a partir das 16h, acontece uma nova edição do projeto "Sol e Sax", às margens do Rio Jaguaribe, em Aracati. Após a apresentação musical, a bordo de um barquinho e ao Pôr do Sol, a Barraca Areial, localizada às margens do manancial, recebe o público para um luau no melhor estilo voz e violão.

Aposta chilena

No ano passado, mais de 500 mil brasileiros visitaram o Chile. Animado com o resultado, o ministério de turismo do país anunciou que vai reforçar sua promoção turística no Brasil. Além da temporada de inverno, a meta é evidenciar atrativos que vão além da neve.

Rápidas

O primeiro A350-900ULR (ultra long-range) da história da Airbus atravessou o espaço aéreo francês, no dia 23. A aeronave, capaz de voar uma maior distância com relação ao A350-900, começa a ser entregue ao mercado já no segundo semestre de 2018.

Olinda (PE) sediará, entre os dias 3 e 6 de maio, a primeira edição da feira Artesanal Nordeste. O evento promovido pela WR São Paulo deve reunir caravanas de artesãos de todos os estados da região.

A nova atração do Universal Orlando Resort, "Fast & Furious - Supercharged", com a temática da franquia de filmes "Velozes & Furiosos" já está aberta no parque da Flórida. A inauguração oficial será no dia 2 de maio.

Viagens de brasileiros injetaram US$ 19 bilhões na economia mundial. Aumento é atribuído ao crescimento econômico global, alta conectividade e facilitação de vistos.