Papo de Viagem

00:00 · 03.05.2018

Uma indústria limpa, que gera empregos e tem alta capilaridade. São essas as principais características do turismo, setor que pode (e deve) transformar a economia do Ceará nos próximos anos. Uma das páginas dessa história está sendo escrita nesta quinta-feira, 3 de maio, com o início das operações do hub da Air France/KLM-Gol no Aeroporto Internacional Pinto Martins. As solenidades que marcam as chegadas dos voos vindos de Amsterdã e Paris, reunirão em Fortaleza algumas das maiores autoridades do segmento no País, além dos CEO's das companhias aéreas que apostam no potencial do Estado. A ocasião também é uma oportunidade única para se discutir os rumos de futuros investimentos no setor.

Turismo na web

Dados da E-Consulting, empresa que trabalha com previsões financeiras para o comércio eletrônico, mostram que, no Brasil, os negócios de turismo na web poderão atingir R$ 19,6 bilhões em 2018. O número representa uma alta de 14% desde 2016.

China na mira

O presidente da Embratur, Marcelo Lima Costa, se reuniu com o embaixador da China no Brasil, Li Jinzhang para dar andamento às tratativas e ações para aumentar o número de turistas chineses que visitam o Brasil anualmente.

Você sabia?

Que Israel é o país com a maior quantidade de museus per capita do mundo? Com cerca de 200 equipamentos dedicados à história, artes e ciência, eles oferecem passeios essenciais. Entre os destaques estão o Museu de Israel e Museu do Holocausto em Jerusalém.

Convenção

A Capital cearense será sede, nos dias 4 a 6 de maio, da maior Convenção Internacional de Arte Corporal do Norte e Nordeste. A Fortaleza Tattoo Expo acontecerá no Centro de Negócios do Sebrae, na Praia de Iracema. Serão mais de 150 expositores.



Circuito Beach Run terá sua terceira etapa na Praia de Mundaú, no próximo dia 16 de junho. Os percursos de 5km e 15km passarão pelas belas praias de Guajiru, Flecheiras, Emboaca e Mundaú. Este ano, o evento ainda terá etapas no Porto das Dunas (CE), Canoa Quebrada (CE) e Pipa (RN). Para 2019, os organizadores planejam uma ampliação do circuito com corridas em Porto de Galinhas/PE.

Hermanos

Além da Europa, a Argentina receberá mais brasileiros a partir de Fortaleza. É essa a expectativa da Gol que deve ampliar as frequências de operações entre a Capital cearense e Buenos Aires, além de abrir duas rotas inéditas com voos diretos para Córdoba e Rosário.

Rápidas

O secretário executivo municipal do Turismo e triatleta Erick Vasconcelos recebe nesta quinta-feira, 3, às 20 horas, a Medalha do Mérito Desportivo Municipal Ayrton Senna.

O Aeroporto Internacional de Salvador (BA) alcançou nota de 4,2 na satisfação geral do passageiro, de acordo com pesquisa do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Em um ano, o terminal saiu da última colocação - entre 20 aeroportos brasileiros - para o 14º lugar.

A edição 2018 do Fórum de Turismo LGBT do Brasil já tem data e local confirmados. O evento acontecerá no dia 5 de junho, no Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo. O tema será "A Diversidade Impulsiona Economias".