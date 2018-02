Papo de Viagem

00:00 · 22.02.2018

A obra de reforço do pátio de aeronaves que será executada no Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, além de ampliar a capacidade do terminal para receber novos voos também deve alavancar o setor turístico da região, reconhecida como uma das mais importantes do Brasil nas categorias turismo cultural e religioso.

A ordem de serviço para a ampliação foi assinada no início da semana pelo ministro dos Transportes, Portos e Aviação, Maurício Quintella. A nova estrutura faz parte do programa do Governo Federal "Agora, é Avançar" e terá um prazo de conclusão de sete meses. O investimento é da ordem de R$ 2,6 milhões. Agora é esperar para saber qual companhia área vai partir na frente.

Conotel 2018

Mais de cinco mil pessoas são aguardadas na 60ª edição do Conotel, maior evento da hotelaria nacional. O encontro acontece nos dias 16 a 18 de maio, no Centro de Eventos do Ceará. No mesmo período e local será realizada a Equipotel.

Feriadão na Serra

Com as chuvas que vêm banhando o Ceará nas últimas semanas, a expectativa é que as regiões serranas sejam os destinos mais procurados no feriado de Páscoa. Cachoeiras, rios, ecoturismo e o clima ameno formam o pacote de diversão ideal para o período.

Na tribo dos visitantes



Estudo realizado pela empresa Amadeus, revelou que a "tribo" de turistas com maior penetração no Brasil é a dos "Puristas Culturais" - 80% dos entrevistados disseram se identificar com essa modalidade. Na prática, são viajantes que gostam de viver as experiências locais tal como são, sem influência de fatores externos. Em segundo lugar estão os "Caçadores de Simplicidade", que buscam evitar problemas durante a viagem. Já os "Buscadores de Capital Social" são os que procuram compartilhar suas experiências nas redes sociais para gerar interação.



Associação internacional de cruzeiros (CLIA) divulgou o resultado do estudo "Cruise Travel Report 2018". A pesquisa revela que as viagens marítimas estão crescendo em preferência entre os "millenials". Cerca de 94% dos entrevistados, entre 20 e 30 anos de idade, confirmam o desejo de realizar um cruzeiro nas próximas férias. Uma das vantagens é o fato das acomodações, refeições e lazer estarem inclusos em uma só tarifa.

Rápidas

A Secretaria de Turismo de Aquiraz entregou, ontem (21), os certificados do Programa Qualitur, em parceria com o Sebrae-CE. As solenidades aconteceram no Centro das Rendeiras (Prainha), Associação Vivendo e Aprendendo (Iguape) e na Pousada Comunitária (Batoque).

A Airbus mantém suspensas as entregas do modelo 320neo equipado com motores Pratt & Whitney. Foram encontrados problemas nas peças fabricadas pela empresa.

Apesar de castigado por tragédias naturais, o México comemora o crescimento do setor turístico. O país recebeu 39,3 milhões de visitantes em 2017.