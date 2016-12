Papo de Viagem: Futuro da hotelaria

00:00 · 29.12.2016

A palavra-chave para a hotelaria do futuro é conectividade. Essa é a principal conclusão do estudo "Tribos de Viajantes 2030: Para Além do Avião", realizada pela empresa Amadeus. Em síntese, a pesquisa alerta que os hotéis precisam se ajustar para oferecer muito além de hospedagem à nova geração de viajantes. Preço acessível e conectividade são apontados como os diferenciais na hora de escolher o hotel durante uma viagem de férias ou negócios. Assim, um hotel eficiente, de baixo custo e com rede digital pode levar vantagem no mercado que vem se tornando cada vez mais competitivo e diversificado.

Cursos do Senac

A partir de janeiro de 2017, a unidade Aldeota do Senac-CE reunirá os cursos de turismo e idiomas na mesma unidade. Com a fusão, a sede da Rua Tibúrcio Cavalcante, 1750, assumirá as atividades. Ao todo, serão ofertados mais de 240 cursos.

Nordeste em alta

De acordo com pesquisa do Ministério do Turismo, nos próximos 6 meses, 28,4% (1 em cada 3) dos brasileiros pretendem fazer as malas e cair na estrada. O destino preferido? Nordeste é o campeão com 42,2% da intenção de viagem dos brasileiros.

A MSC Cruzeiros anunciou sua nova estratégia para atrair novos clientes na temporada nacional. Os hóspedes que embarcarem no MSC Preziosa (foto) ou no MSC Musica poderão parcelar todo o consumo de bebidas, restaurantes temáticos, excursões, produtos em lojas, fotografias, pacotes de internet e serviços do MSC Aurea SPA em seis vezes em reais, sem juros. Para mais informações, basta acessar o site: www.Msccruzeiros.Com.Br.

AquaRio

Após investimento de R$ 142 mi, o AquaRio já recebeu 10% a mais de visitantes do que o previsto. "Batemos a marca de 120 mil visitantes. Com isso, chegaremos à meta de 1,2 milhão de visitas por ano e a criação de 180 empregos diretos", disse o empresário Martinho Moura.

Cassinos no Japão

A lei que legaliza e regulamenta a abertura de cassinos no Japão, entrou em vigor na segunda-feira, dia 26. A nova regra, que recebeu críticas da oposição, permitirá a realização de jogos de azar em hotéis e resorts pelo país e, segundo o governo, tem como objetivo estimular o turismo.

Rápidas

Alagoas terá um novo Centro de Convenções. O novo equipamento será construído em Barra de São Miguel, cidade distante 33 quilômetros da capital Maceió.

A Azul Linhas Aéreas passará a operar, a partir do dia 6 de fevereiro, voo diário em Bonito (MS) com jato Embraer 190.

Estudo realizado pelo Skyscanner revelou que 66% dos brasileiros preferem estadia em frente à praia. Qualidade dos serviços e custo-benefício também foram citados entre os fatores mais importantes.