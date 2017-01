Papo de Viagem: Foco na melhor idade

00:00 · 19.01.2017

Enquanto a maior parte dos brasileiros discute como será o sistema mais eficaz de aposentadoria, há pessoas que já cumpriram sua etapa de trabalho e podem sonhar com um lugar tranquilo para aproveitar essa fase da vida. De olho nesse nicho, há 25 anos o International Living (IL) faz uma pesquisa anual para descobrir quais são os melhores países para se viver durante a velhice.

Ao contrário do que muitos possam supor, os primeiros colocados não são países escandinavos. No topo da lista ficou o México. De acordo com a IL, com US$ 1,2 mil é possível ter uma vida confortável e desfrutar das regalias do país. Em segundo lugar vem o Panamá, seguido de Equador, Costa Rica e Colômbia. O estudo leva em conta o custo de vida, sistema de saúde e o clima.

Novidade na orla

Em breve, os turistas que visitarem Fortaleza contarão com dois letreiros turísticos, instalados na Praia de Iracema e Mucuripe. A ação é fruto de parceria firmada pela Secretaria Municipal de Turismo (Setfor) com o Sistema Verdes Mares.

Abav Expo em SP

São Paulo ganhou a disputa. Em 2017, a 45ª ABAV Expo Internacional de Turismo & o 48º Encontro Comercial Braztoa terão como sede, novamente, o Expo Center Norte. Pesquisa com expositores e visitantes balizou a decisão de manter a feira na capital paulista.

Artesanato local

Mais de 150 artesãos serão capacitados pela Central de Artesanato do Ceará (Ceart), até o dia 25 de janeiro, em Barbalha, Juazeiro do Norte, Várzea Alegre, Jardim e Campos Sales. A formação também está prevista para o Crato, no primeiro trimestre de 2017.

Tour RioMar

Diante do sucesso da ação, o RioMar Fortaleza segue oferecendo, até o 31 de janeiro, o Tourist Service para facilitar o acesso dos turistas ao shopping, no bairro do Papicu. No micro-ônibus, os visitantes contam com atendimento de bordo e guias bilíngues.

A empresa britânica Easyjet tem uma meta audaciosa: até 2020, a companhia aérea espera que 20% dos pilotos recrutados sejam do sexo feminino. Para isso, terá que contratar pelo menos 50 funcionárias por ano para pilotar suas aeronaves. Atualmente, a empresa conta com 164 pilotos mulheres, das quais 62 são comandantes, o que representa 14% do total mundial. Um bom exemplo a ser seguido por outras empresas do setor.

Convenção CVC

A Convenção Anual da CVC acontecerá entre os dias 15 e 20 de fevereiro, no Rafain Palace, em Foz do Iguaçu (RS). A expectativa da empresa, presidida por Luiz Falco (foto), é reunir 1.500 franqueados. Em pauta, a definição de novas estratégias e metas para o ano de 2017.

Rápidas

O Theatro José de Alencar, que deveria funcionar como um dos principais pontos turísticos do Estado, ficará em obras durante, no mínimo, 90 dias. O Governo do Estado espera revitalizar o equipamento a tempo das férias de julho.

O aniversário de São Paulo contará com dois festivais imperdíveis: do pastel e da cerveja artesanal até R$10,00. A comemoração começa no dia 21 e segue até 25 de janeiro, no Memorial da América Latina.

De 2 a 7 de fevereiro, Punta del Este, no Uruguai, será palco da abertura do Campeonato Brasileiro de Pôquer. Com diversas atrações turísticas, a cidade aposta no torneio para aumentar o fluxo turístico.

A Rede Virtuoso, especializada em viagens de luxo, divulgou o anuário “Best of the Best de 2017”, trazendo hotéis e itinerários inéditos. A publicação tem 656 páginas e um portfólio de mais de 1.150 hotéis em 100 países.