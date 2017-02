Papo de Viagem

00:00 · 02.02.2017

Por muito tempo, Fortaleza era famosa para fugir da agitação no Carnaval. Na última década, o cenário da folia mudou, tanto antes (pré-Carnaval) quanto durante a folia. Ou seja, agora, oferece atrações para curtir blocos de ruas ou aproveitar nossas praias. Não à toa, surge como um dos destinos preferidos do País para este feriadão. Segundo o site de pesquisas de viagens online Kayak, é a quarta cidade mais buscada, perdendo só para Rio de Janeiro, Salvador e Recife. E no quesito melhor custo-benefício, fica em 2º lugar, atrás apenas da capital fluminense.

O Discovery Hostel, do Rio de Janeiro, foi escolhido como o melhor hostel do Brasil e o segundo da América do Sul. A classificação é do Hoscars 2017 (Hostelworld Customer Annual Ratings), no qual foram analisadas avaliações de clientes sobre 33 mil estabelecimentos no mundo. Ainda na capital fluminense, o Che Lagarto Hostel Ipanema recebeu a distinção como o albergue mais popular do Rio. E por falar no setor, ele cresceu no Brasil. Segundo o Ministério do Turismo, o número de hostels no País passou, em uma década, de 7 para 188.Ranking I

Nenhuma cidade brasileira figura entre as 100 mais visitadas do mundo em 2015, segundo estudo do Euromonitor International's Travel Analyst, divulgado recentemente. Na América do Sul, apenas Lima (76º lugar) e Buenos Aires (83º lugar) são incluídas.

Ranking II

O Rio de Janeiro, citado na seleção de 2014, devido à Copa do Mundo, teve uma queda de 28% nas chegadas internacionais. Hong Kong, na China, foi a cidade mais visitada do mundo na pesquisa, que analisou mais de 26 milhões de viajantes de todo o mundo em 2015.

Cocal 2017

A Abeoc-Brasil montou pacotes (inscrição, aéreo e hospedagem) para o XXXIV Congresso da Federação de Entidades Organizadoras de Congressos e Afins da América Latina (Cocal 2017), que acontece em Punta del Este (Uruguay), entre os dias 8 e 10 de março. O evento reúne participantes de 16 países.

Positivo

Em 2016, quando o Brasil recebeu número recorde de estrangeiros por conta das Olimpíadas, a receita cambial do turismo, que representa gastos dos visitantes do exterior no País, teve impacto positivo. O acumulado, de cerca de US$ 6,024 bilhões, foi 3% maior em relação ao registrado a 2015, US$ 5,8 bilhões.

Rápidas

A Costa Cruzeiros lança coleção de roupas e acessórios dedicada à história da companhia italiana. A "Vintage Costa" está disponível a bordo dos 15 navios da empresa.

Boa notícia para quem visita Paracuru, no Litoral Oeste do Ceará: acaba de ser inaugurado no posto de gasolina Petronosso um caixa eletrônico do Banco24Horas

Projeto Coral Vivo inaugurou um aquário recifal no Arraial d'Ajuda Eco Parque, em Porto Seguro (BA). Abriga corais, anêmonas e outros seres marinhos.

*A coluna foi redigida pela jornalista Germana Cabral