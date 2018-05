Papo de Viagem

00:00 · 10.05.2018

Durante a cerimônia de posse, realizada na terça-feira, 8, a nova presidenta da Embratur, Teté Bezerra, foi enfática ao defender a necessidade de reformas para alavancar o setor no Brasil. Para ela, é preciso investir em ações que ampliem a participação do Brasil no cenário internacional de viagens a exemplo da implantação dos vistos eletrônicos e a aprovação do projeto de céus abertos. O grande desafio da autarquia, na avaliação de Teté, será a aprovação do Projeto de Lei 2724 que trata da transformação da Embratur em agência de promoção. "Não dá para continuarmos investindo US$ 17 milhões em promoção internacional, enquanto nossos concorrentes investem mais de 50 milhões", reiterou.

Vistos

Em abril deste ano, o número de concessões de vistos aumentou, em média, 49% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Ministério do Turismo, o percentual representa um acréscimo potencial de R$ 20,7 milhões na economia brasileira.

Luxo

A terceira edição do Fórum Turismo de Luxo no Brasil acontece no próximo dia 22 de maio, em São Paulo. O evento reunirá profissionais para discutir tendências e ações visando aumentar a participação do Brasil no mercado internacional.

Sustentabilidade

Pesquisa realizada pela rede de viagens de luxo Virtuoso revelou um interesse crescente por férias em locais comprometidos com o turismo sustentável. Entre os fatores que fazem diferença está a proteção da vida selvagem e a redução de resíduos plásticos.

Conotel

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Manuel Linhares, comemora o sucesso na divulgação do Conotel 2018. O evento acontecerá entre os dias 16 a 18 de maio, no Centro de Eventos do Ceará, e deve reunir 4 mil participantes.



O cruzeiro mais longo do mundo terá uma parada no Rio de Janeiro. A Viking Ocean Cruises confirmou, para 2019, a realização de uma volta ao mundo com duração de 245 dias. O roteiro incluirá 113 portos em diferentes cidades, entre eles a Cidade Maravilhosa. A previsão é que o navio Viking Sun visite 59 países ao longo de oito meses. A embarcação, com capacidade para 930 passageiros, partirá de Londres no dia 31 de agosto do próximo ano.

Prêmio

A empresa de intercâmbio RCI Brasil premiou o Beach Park em três categorias: Gold Crown, Hospitality e Top Producer. Para o diretor do parque aquático, Murilo Pascoal, a premiação reforça o empenho do grupo em oferecer ao visitante estadia e viagem perfeitas.

Em 2017, o Brasil caiu mais uma posição e ficou em 16º lugar na lista dos países que mais realizaram eventos e congressos internacionais.

O Grupo Recanto Cataratas confirmou que terá um novo empreendimento hoteleiro em Foz do Iguaçu em 2019. O novo hotel terá 224 apartamentos e ficará em um terreno ao lado do Resort Thermal.