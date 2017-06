Papo de Viagem

00:00 · 08.06.2017

Palestra magna do presidente da Embratur, Vinícius Lummertz, abre oficialmente hoje, às 10 horas, dois eventos em Fortaleza: o XLIV Congresso Latino- Americano de Clubes Skal (Clacskal) e o 47º Congresso Nacional do Skal Internacional do Brasil. Realizados no Marina Park Hotel até domingo, reúnem cerca de 350 pessoas do Brasil e de outros 16 países da américas do Sul e Central, como Argentina, Chile, Uruguai, Honduras, El Salvador e Panamá. A presidente do Skal Internacional do Brasil, Priscila Cavalcanti, está otimista com os eventos, um desafio em tempos de crise econômica. Segundo ela, será a oportunidade de promover o destino Ceará entre operadoras e agências de viagens, dentre outros profissionais da área participantes.

Clube I

O Skal é uma associação internacional de profissionais de turismo, com sede na Espanha, comitês nacionais em vários países e clubes locais que promovem o turismo e cria uma rede de profissionais ao redor do mundo para desenvolver o setor.

Clube II

Fortaleza volta a sediar os congressos do Skal após 26 anos. Com os eventos, a Capital se transforma, segundo Priscila Cavalcanti, em um grande salão mundial do turismo. O presidente do Skal Internacional, David Fisher, receberá hoje a "chave da cidade".

Mapa do turismo

Gestores públicos têm até 31/7 para incluir informa- ções e documentos de seus municípios no Sistema de Informações do Programa de Regionalização do Turis- mo. O procedimento atuali- zará o Mapa do Turismo Brasileiro.(www.Regionalizacao. Turismo.Gov.Br).

Festa da Lagosta

No feriadão de Corpus Christi, de 15 a 18 deste mês, a Praia de Barreiras (Icapuí) sediará o XI Festival da Lagosta. Com ênfase nos saberes e fazeres gastronô- micos do povo praiano, o evento prestará homenagem ao cantor e compositor cearense Belchior.

Em abril passado, a demanda doméstica (passageiros- quilômetros pagos transportados- RPK) registrou aumento de 2,7%, comparada com abril de 2016. Essa é a segunda alta após 19 meses consecutivos em queda. A oferta também registrou crescimento, da ordem de 1,5% na mesma comparação. Foram 6,9 milhões de passageiros em voos domésticos em abril (aumento de 1,0% em relação a igual período do ano anterior). Gol e Latam permanecem na liderança, com participações de mercado da ordem de 35,1% e 32,9%, respectivamente. Os dados são da Anac.

Bem-vindo

A transformação da Av. Monsenhor Tabosa em corredor turístico traz novo alento ao comércio da área, que passa por revitalização. A lei municipal permite estender o funcionamento das lojas até 21 horas, período ideal para quem visita Fortaleza e quer curtir as praias durante o dia!

Rápidas

As novas regras de passagem para clientes de companhias aéreas entraram em vigor. Desde o dia1º, a Azul oferece até 30% de desconto para quem viaja de Viracopos para 14 destinos pelo País sem despachar bagagens.

Já a Gol, a partir do dia 20 deste mês, adota a nova tarifa Light, mais econômica para os clientes que não despacharem bagagem nos voos nacionais e internacionais.

A Latam ainda não divulgou o novo perfil tarifário. Quanto ao despacho de bagagem no porão, cada companhia adotou suas regras. Por isso, consulte-as antes de embarcar.

Enquanto isso, os destinos nacionais para as férias deste ano estão no topo da lista de 34% dos brasileiros. É o que aponta a pesquisa global realizada pela Ipsos a pedido da Europ Assistance.

*Coluna redigida interinamente pela jornalista Germana Cabral