Papo de Viagem: Coleção Airton Queiroz

00:00 · 22.12.2016

Mais de 75 mil pessoas conferiram a exposição Coleção Airton Queiroz, no período de 16 de junho a 14 de dezembro. Diante do grande sucesso de crítica e de público, a Universidade de Fortaleza atendeu a pedidos e prorrogou por mais dois meses o período de visitação no Espaço Cultural Unifor. Assim, cearenses e turistas nacionais e internacionais poderão ver ou rever as 254 obras da coleção particular do chanceler Airton Queiroz. A mostra ficará em cartaz até 19 de fevereiro de 2017. A prorrogação acontece dois meses depois de a Prefeitura ter reconhecido o Espaço Cultural Unifor como patrimônio turístico de Fortaleza.

É do Brasil

O Rio de Janeiro foi a primeira paisagem cultural urbana a ser declarada Patrimônio Mundial, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A solenidade aconteceu na última semana, no Corcovado.

Compartilhado

O número impressiona: são pelo menos dois milhões de pessoas. É essa a quantidade de hospedagens que o Airbnb projeta para a virada do ano em todo o mundo. De acordo com a empresa de economia compartilhada, trata-se da "maior noite de sua história".

Prêmio Caio 2016. Pelo sexto ano consecutivo, o Costão do Santinho Resort, de Florianópolis (SC), foi agraciado com o Jacaré de Ouro no Prêmio Caio. O evento, que ocorreu na última terça-feira, 13, no ExpoCenter Norte, em São Paulo, premiou o empreendimento catarinense como o Melhor Resort de Praia para Eventos, tanto na categoria regional, quanto nacional. A disputa incluiu outros onze resorts do Brasil inteiro.

Overbooking

Anac aprovou aplicação de multa em caso de Overbooking (quando a aérea vende mais assentos que os disponíveis). Se a prática for comprovada, os passageiros terão direito a receber uma indenização de R$ 1,1 mil para voos nacionais e até R$ 2,2 mil, para viagens internacionais.

Voos extras

Considerada a porta de entrada para o Nordeste brasileiro, a Bahia terá mais de 1,3 mil voos extras durante o verão. Com o reforço das companhias aéreas, a estimativa é de que o Estado receba cerca de cinco milhões de turistas durante a alta temporada de 2016/2017.

Rápidas

A Justiça autorizou aplicativo Uber a operar em Guarulhos. O descumprimento por parte das autoridades poderá acarretar na aplicação de uma multa de R$ 10 mil.

Villa Chic, em Jericoacoara, é o único equipamento de hospedagem do Ceará a figurar na lista do Trivago Awards 2017. O hostel ficou m em 9º lugar na categoria custo-benefício

Mais de 100 mil passageiros já usaram a rota diária entre São Paulo e Orlando, nos Estados Unidos, pela Delta Air Lines no primeiro ano de operação.