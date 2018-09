Papo de Viagem

00:00 · 20.09.2018

As prefeituras de Baturité, Guaramiranga, Mulungu e Pacoti, em parceria com o Sebrae-CE, lançam, no dia 27 de setembro, nova ferramenta de desenvolvimento integrado e sustentável para a região: o Caminhos do Maciço. O projeto é resultado de um programa de qualificação e orientação técnica que vem sendo aplicado junto aos pequenos negócios dos municípios. No formato de um guia, impresso e virtual, o Caminhos do Maciço agrega informações, em um circuito indicativo dos serviços e atrativos turísticos de cada município por onde passa a Rota Verde do Café. A ferramenta será lançada durante a Feira Integrada de Oportunidades do Maciço de Baturité.

Ainda na Serra

O Ecomuseu de Pacoti realiza o pré-lançamento do projeto "Arquivos da Memória". A ação acontece nos dias 21 e 22 de setembro, por ocasião da 12ª Primavera de Museus, e visa preservar a história, costumes, arte e cultura da região do Maciço.

Equipotel

Termina nesta sexta (21), a 56ª edição da Equipotel, a principal feira do setor de meios de hospedagens e spas da América Latina. O evento acontece no São Paulo Expo e reúne mais de 200 expositores. A expectativa é de que 30 mil visitantes passem pelo evento.

EUA continuam em alta

Apesar das dificuldades na economia e do dólar nas alturas, o número de turistas brasileiros nos Estados Unidos já chega a 1,6 milhão em 2018 e é o maior registrado nos últimos dez anos. Os dados são do portal de inteligência de negócios Statista e mostram uma curva ascendente. Para se ter uma ideia, em 2008, o total de visitantes brasileiros registrados não ultrapassou os 770 mil. Até 2022, a expectativa é que esse número chegue a 1, 84 milhão de pessoas. E mais: o Departamento de Estado americano confirma que a Flórida é o destino mais buscado pelos turistas oriundos do Brasil.

Quatro tesouros da história do Brasil foram reparados pelo IPHAN e entregues no último fim de semana. Em Santa Catarina, a antiga Casa de Câmara e Cadeia de Florianópolis (foto) abrigará o museu da cidade. Na Bahia, a Catedral Basílica de Salvador reabriu suas portas, assim como o Chalé dos Loureiros, em Penedo (AL). Por fim, no Maranhão, a população recebeu a Praça Dom Pedro II, a primeira da cidade, completamente revitalizada.

Rápidas

Em tempos de instabilidade financeira, a pesquisa Industry Forecast da BCD Travel 2019 aponta que as tarifas na hotelaria global deverão aumentar entre 1 a 3%. As taxas aéreas poderão variar até entre 1 e 2%, segundo o estudo.

Polêmica à vista. O projeto de lei nº 125/2018, criado pelo senador Wilder Morais (DEM-GO) e que já tramita no Senado, sugere que qualquer consumidor possa transferir o bilhete aéreo para terceiros, sem nenhum custo.

O Peru recebeu quatro prêmios no World Travel Awards South America 2018:"Melhor Destino Culinário da América do Sul", "Melhor Destino Cultural da América do Sul" e "Melhor Atração Turística da América do Sul: Machu Picchu".