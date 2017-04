Papo de Viagem

00:00 · 06.04.2017

A China é líder global no embarque de viajantes para o exterior. E o Brasil quer garantir a sua fatia nesse mercado promissor. Tanto que o Ministério do Turismo (MTur) credenciou 304 agências interessadas em receber grupos de visitantes chineses. Para se ter uma ideia do potencial, em 2014, existiam menos de 50 empresas listadas no Cadastur com essa finalidade. Todas elas se comprometeram a cumprir requisitos como indicar guias que acompanhem esses estrangeiros e instalar linhas de atendimento telefônico para casos de emergência.

Para comerciários

Durante a baixa estação, a Colônia Ecológica Sesc Iparana está com promoções de hospedagem. Para usufruir é preciso ter carteira Sesc na categoria comerciário, conveniado ou usuário. As reservas são feitas pelo site: http://reservas.sesc-ce.com.br/reservaonline

Novidades no ar

A Avianca Brasil crescerá 20% em seu faturamento este ano. É a estimativa anunciada por Tarcisio Gargioni, vice-presidente da companhia. O executivo também confirmou a chegada de quatro novos A320neo a partir de junho para integrar a frota comercial da aérea.

O palácio Tangará terá em sua área dos ballrooms a obra LUX, da artista Laura Vinci. O trabalho, composto por 500 peças de cristais de Murano, ocupará lugar de destaque no foyer que dá acesso aos nove amplos salões do hotel, que será inaugurado em julho, em SP.

Rápidas

O 27º Congresso Brasileiro de Empresas e Profissionais de Eventos será realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, no Riocentro. O encontro terá como tema central "O futuro dos eventos".

Com foco nos clientes de lata renda, a Smiles lançou o "Viaje Fácil", programa da GOL no qual o usuário pode emitir o bilhete, pagar posteriormente e ainda ganhar milhas.