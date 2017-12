Clima de Natal vai até janeiro

00:00 · 14.12.2017 por Marlyana Lima - Editora

Uma profusão de luzes e cores decora a cidade com temas natalinos. Durante todo o fim de ano, Gramado oferece uma programação variada ( Fotos: Natal Luz/Gramado )

Avenidas e ruas decoradas com temas natalinos, luzes multicoloridas em todos os lugares, árvores de todos os tamanhos, personagens tradicionais e até neve (de faz de conta, claro). Em Gramado, no Rio Grande do Sul, o Natal é assim.

Seguindo a tradição, na cidade da Serra Gaúcha, a festa começa bem antes, em 26 de outubro, e só acaba bem depois, em 14 de janeiro. É neste período que ocorre o Natal Luz, um dos momentos mais aguardados do ano que faz parte do calendário turístico do País.

Tanto tempo de festa natalina pode até causar estranhamento, mas por se tratar de um dos eventos mais populares nessa época do ano, a programação estendida dá oportunidade a brasileiros de todas as regiões de conferirem esse espetáculo. Quem quiser, ainda pode se programar!

Não é exagero dizer que o Natal Luz envolve toda a cidade. Além do visual arrebatador, é impossível andar pelas ruas sem encontrar pelo menos uma referência à festa. Para agradar as pessoas que lotam a cidade, Gramado prepara uma programação extensa e cheia de surpresas o que faz com que, a cada ano, cresça o número de turistas na região. Em 2016 foram mais de dois milhões de visitantes, número que o município espera superar em 2017.

"Em menos de um mês recebemos mais de 700 mil visitantes", informa Edson Néspolo, secretário de Turismo de Gramado. "Temos toda uma gama de espetáculos. São mais de 3 mil pessoas contratadas e estamos com uma estimativa de arrecadar cerca de R$ 26 milhões com a bilheteria".



A cidade gaúcha encanta os visitantes naturalmente por sua arquitetura diferenciada, influência dos colonizadores alemães e italianos

Além dos shows pagos, a programação inclui atrações gratuitas que valem a pena conferir. Uma delas é a Vila de Natal com a exposição de artesãos locais. Diariamente há eventos na Rua Coberta, sem falar no espetacular show de acendimento das luzes da cidade, uma apresentação teatral que tem seu ápice na iluminação da avenida Borges de Medeiros e a simulação de neve caindo.

Turismo em alta

"A ocupação hoteleira nos fins de semana tem sido praticamente de 100% até agora. Pelos últimos dados, em dezembro já passa de 80%", revela Néspolo. "É toda uma movimentação da economia. São restaurantes, parques temáticos, agências de turismo, hotelaria... E não é só em Gramado. As pessoas vêm para cá, mas também visitam a região", reforça o secretário.



Durante o dia, os desfiles temáticos e apresentações de dança chamam atenção pelo colorido e animação.Há shows pagos e eventos gratuitos

Quem já conferiu o Natal Luz em Gramado sabe que não são apenas os shows e as cascatas de luzes que cativam os visitantes. A cidade, com seu clima de serra e fortes referências europeias, conseguiu se consolidar como destino de Natal favorito dos brasileiros (apontado em todas as listas de sites especializados).

Na avaliação dos turistas, o segredo do sucesso é o envolvimento de todos os moradores que colaboram para que o município realmente viva a magia natalina. É contagiante ver crianças e adultos se divertindo com os símbolos e personagens da festa.

Magia de Natal

Para que a mágica aconteça, no entanto, não são apenas Papai Noel e seus ajudantes que trabalham. O Grande Desfile de Natal, por exemplo, que acontece durante 90 dias, conta com o trabalho de 500 pessoas da comunidade que participam diretamente do evento. São 430 atuando no elenco e mais 70 na equipe de apoio, segundo os produtores da atração.

Para quem sonha em conferir esse espetáculo, a boa notícia é que ainda há pacotes disponíveis em várias agências, com parcelamentos em até 10 vezes. Além disso, sempre haverá o próximo Natal!

Mais informações:

Natal Luz Gramado

Av. Das Hortênsias, 3131 - Gramado - RS

Fone: (51) 4042-7321

www.natalluzdegramado.com.br