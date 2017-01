Clima ameno e muita diversão em Barbalha

00:00 · 19.01.2017

O Hotel das Fontes está localizado em Barbalha e faz parte do complexo Balneário do Caldas. O clima ameno e as áreas para diversão são os grandes atrativos

Cercada pela Floresta Nacional do Araripe, a cidade de Barbalha costuma atrair turistas que chegam em busca dos parques ecológicos, balneários de águas termais e suas festas populares. A arquitetura com traços do passado também chama atenção dos visitantes.

Importante município da Chapada do Araripe, Barbalha possui boa estrutura de receptivo turístico. Um bom exemplo é o Hotel das Fontes Termas do Caldas, distante apenas 10 quilômetros do Centro.

Parte da Estância Termo Mineral Caldas, o hotel é uma ótima opção para quem quer relaxar e aproveitar a natureza, sem abrir mão do conforto. Durante a estadia, é possível aproveitar as duas fontes naturais do local: os "buracos" Bom Jesus e João Coelho. Ambos são procurados, principalmente, por visitantes adeptos da balneoterapia.

No hotel, o hóspede tem à sua disposição uma excelente piscina, amplo salão de jogos e um restaurante privativo, além de uma extensa área verde, com trilhas ecológicas para caminhadas e belas nascentes naturais.

No total, o hotel conta com 30 apartamentos e nove chalés cercados pela natureza de clima ameno. Os quartos possuem ar-condicionado, TV a cabo, frigobar e internet. O café da manhã está incluído na diária e crianças de até seis anos se hospedam gratuitamente.

Aventura para a família

A estrutura do Balneário do Caldas é apontada pelos hóspedes como um dos principais atrativos do Termas, cujas áreas reservadas à diversão atendem a diversas faixas etárias e costumam reunir famílias inteiras vindas do Ceará e de outros Estados.

O local é dotado de um campo de futebol, além de quadras esportivas, fontes naturais e toboáguas que fazem a alegria da criançada. Além disso, o hotel possui estacionamento próprio e é "Pet Friendly", permitindo animais de pequeno porte.

Mais informações

Hotel das Fontes Termas do Caldas

R. Daniel Carvalho Neves, S/N

Fone: (88) 3118-0901

Www.Hoteldasfontescaldas.Com.Br