Circuito Beach Run agita as praias cearenses

00:00 · 22.02.2018 / atualizado às 00:39

A partir deste sábado, (24), os apaixonados por corridas terão mais de um motivo para pegar a estrada e unir esporte e turismo numa só atividade. É o que propõe o Circuito Cearense Beach Run que reunirá corredores nas principais praias do Estado. A Praia das Fontes, no município de Beberibe, recebe a primeira prova do evento.

Com número cada vez maior de adeptos, as corridas de rua chegaram para ficar. O sucesso das maratonas que acontecem em Fortaleza acabaram motivando a criação do projeto que aposta em um modelo diferente e desafiador, com atrativos adicionais que possibilitam a inclusão de pacote de viagens.

Assim, o Circuito Cearense Beach Run foi estruturado para levar corredores, de diversas regiões do País, a cinco destinos turísticos cearenses: Praia das Fontes (Beberibe), Jericoacoara (Jijoca), Mundaú (Trairi), Beach Park (Aquiraz) e Canoa Quebrada (Aracati).

"Nosso objetivo é unir o encantamento dessas praias ao esporte que mais cresce no Brasil, além de ampliar a geração de negócios na baixa estação para o segmento turístico e oferecer aos praticantes do esporte uma competição repleta de diferenciais e desafios", explica Ricardo Ramalho, diretor da empresa RR, promotora do evento.

Desafios

Além de provas curtas de 5km, 8km e 10km, o circuito terá percursos de 15km e até 21km, mais conhecida como a Meia Maratona. "As competições em Jericoacoara e Canoa Quebrada terão dois dias de prova. O primeiro, sábado, com as distâncias mais curtas e o segundo, domingo, com a Meia Maratona. Ao participar dos dois dias, os atletas correrão o 'Desafio do Jacaré', no caso de Jeri, e o 'Desafio da Lua', em Canoa", explica Ramalho.

Edição especial

A cada participação (com finalização) será creditada uma pontuação. No final, o atleta que atingir o maior número de pontos por categoria, será premiado em solenidade que ocorrerá no dia 10 de dezembro.

Por apostar no potencial do Circuito, o projeto incluirá a edição especial Beach Run Brasil Pipa, que entra como bonificação. Os inscritos nos cinco destinos cearenses ganham automaticamente a inscrição para a prova em Pipa, no Rio Grande do Norte. Além da praia potiguar existe a possibilidade da realização de uma corrida em Porto de Galinhas (PE), em outubro.

Programe-se

24 de fevereiro - Praia das Fontes (5km, 15km e Kids)

Em meio a falésias, fontes de água doce e dunas, o Beach Run Praia das Fontes terá cerca de 400 participantes, com percurso bem variado (asfalto, calçamento e areia).

7 e 8 de abril - Jericoacoara (7km, 12km e 21km)

A largada será às 16h na praia em frente ao ClubVentos, passando pela Duna do Pôr do Sol, a Vila de Jeri e o Serrote. No domingo, a Meia Maratona oferece um percurso de 21km da lagoa do Paraíso, em Jijoca, até Jeri.

16 de junho - Praia de Mundaú (5km e 15km)

Entre os atrativos, o lugar tem o pôr do sol como uma das grandes atrações, visto do passeio de catamarã. Os percursos de 5km e 15km passam pelas praias de Guajiru, Flecheiras e Mundaú.

1º de setembro - Night Beach Run Beach Park (8km)

Com disputa exclusiva de 8 km, a prova visa estimular a prática de exercícios físicos em um terreno diferenciado, além do horário noturno: às 18 horas.

3 e 4 de novembro - Canoa Quebrada (5km, 10km e 21km)

O famoso símbolo de Canoa Quebrada nas falésias e a Broadway são alguns dos pontos turísticos por onde a Canoa Beach Run irá passar.

Mais informações:

www.beachrunbrasil.com.br

Fone: (85) 9.8828.1542