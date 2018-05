Cidade tem atrações para todos os visitantes

00:00 · 03.05.2018

O "cearensês" vai se misturar a mais sotaques nacionais e internacionais. É o que esperam os integrantes dos 52 setores da economia diretamente impactados pelo turismo no Ceará. E, assim como outras capitais brasileiras acostumadas à intensa movimentação de turistas, Fortaleza tem tudo para ver seus cartões-postais ganharem fama mundo afora.

Listado entre os maiores parques aquáticos do mundo, o Beach Park, localizado em Aquiraz, na Região Metropolitana, é um dos equipamentos que se prepara para o aumento do fluxo turístico. Com um investimento de R$ 15 milhões, o complexo vai inaugurar em junho seu novo brinquedo: o Vainkará. A atração tem quase 30 metros de altura e um circuito que pode ser feito em cerca de 35 segundos.

Quem chega a Fortaleza também têm inúmeras opções de passeios, diversão e lazer. A Avenida Beira-Mar - onde funcionam a Feirinha de Artesanato e um variado corredor gastronômico (incluindo o Mercado dos Peixes) - é um dos pontos mais visitados pelos turistas.

No Centro, o Mercado Central, a Catedral Metropolitana e o Theatro José de Alencar fazem parte do roteiro de compras, cultura e lazer que funciona de segunda a domingo.

Na Praia de Iracema, o Centro Dragão do Mar e o Estoril mantêm ampla programação, incluindo eventos gratuitos para todos os estilos.