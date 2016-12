Charme em cada detalhe

00:00 · 29.12.2016

O Vila Selvagem fica localizado no Pontal de Maceió e oferece a estrutura diferenciada de um hotel de charme ( Foto: Bruno Gomes )

Recente pesquisa do Decolar.Com revelou: o que os brasileiros mais querem é ficar hospedados em hotéis de frente para o mar, no melhor estilo "pé na areia". É exatamente essa a característica principal do Vila Selvagem, localizado no vilarejo de Pontal de Maceió, um dos trechos mais belos do litoral cearense, distante 135 quilômetros de Fortaleza.

Cercado por dunas virgens, o hotel de charme foi totalmente construído com madeiras nobres e os melhores materiais. Ao todo, possui 24 bangalôs com espaçosas varandas com vista para o mar. A decoração é elegante e oferece modernos e refinados equipamentos presenteando ao cliente todas as comodidades que deseja como: roupa de cama de alta qualidade, televisão por satélite com tela plana, DVD, Wifi, cofre individual, minibar, sistema de ar condicionado com controle remoto. A infraestrutura inclui atrativos diferenciados: uma exposição permanente, apresentando o trabalho de talentosos artistas internacionais contemporâneos, adorna as paredes e os quartos do hotel.

Para os amantes da boa gastronomia, além de um menu com opções refinadas, incluindo especialidades nordestinas e pratos internacionais, o restaurante do hotel tem vista panorâmica para a praia do Pontal.

A harmonia do cenário paradisíaco ganha contornos especiais nos jardins do hotel. Com duas majestosas piscinas, o Vila Selvagem oferece ainda dois confortáveis lounge bares que dão as boas vindas aos hóspedes.

Para que a hospedagem seja inesquecível, o hotel oferece serviços diferenciados como Spa com banho turco, salas de rassoul, de tratamentos de beleza e salas de massagens especiais. Puro relax!

Mais informações

Hotel Vila Selvagem

Rua Ernestina Pereira, 401 - Praia de Pontal do Maceió, Fortim

Fone: (88) 3413.2101

Www.Vilaselvagem.Com