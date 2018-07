Céus de Quixadá atraem esportistas

00:00 · 12.07.2018 / atualizado às 00:25

Aventura e adrenalina. Quem tem mais experiência com voos de asa delta e parapente busca a região no mês de outubro. Quem não tem, aproveita os voos com instrutor, especialmente durante o mês de julho

Os bons ventos da região do Sertão Central do Estado atraem esportistas praticantes de atividades como parapente e asa delta. Nese quesito, Quixadá, distante cerca de 167 quilômetros de Fortaleza, se destaca.

Na área, o Hotel Fazenda Pedra dos Ventos serve de apoio a quem busca aproveitar as formações rochosas para praticar voos de longa distância.

Conforme Antônio Almeida, sócio-gerente do hotel, os melhores do mundo na atividade esportiva buscam a região para quebrar recordes. "Quixadá é um dos melhores locais do mundo para prática de parapente e asa delta. O último recorde mundial, de 475 km, de Coelho Neto, decolou em Quixadá e pousou no Maranhão", conta.

Conforme Almeida, os profissionais costumam chegar no mês de outubro. Em julho, é a vez dos amadores. "Para quem é amador, existem os instrutores que fazem voo duplo. São treinados, capacitados e liberados pela Confederação Brasileira de Voos Livres para realizar a instrução, onde a pessoa terá o primeiro contato sobre como manobrar o parapente e sentir todas as emoções do voo", afirma.

Mais informações

Hotel Fazenda Pedra dos Ventos

Rua Francisco Moreira de Souza, s/n - Juatama, Quixadá

Fones: (88)3451-2028 99604-0425 / 98127-6181

www.pedradosventos.com.br