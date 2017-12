Centro terá nova atração turística

00:00 · 14.12.2017 / atualizado às 16:08

Além de ser um mirante para vários cartões-postais de Fortaleza, a exemplo do Forte de Nossa Senhora da Assunção, a área superior do Mercado Central abrigará, segundo a Setfor, um mix diferenciado para ampliar a tradicional vocação do espaço

O Forte Nossa Senhora de Assunção, a Catedral Metropolitana de Fortaleza, o Paço Municipal e a Praia de Iracema estão entre as atrações que podem ser vistas a partir do terraço do Mercado Central de Fortaleza. Esse espaço, de aproximadamente 1.800m², será transformado numa plataforma de contemplação privilegiada, com atrações para cearenses e para os turistas.

A proposta da Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor), que administra o empreendimento comercial, é proporcionar mais um atrativo ao mercado, referência no Brasil na venda de artesanato e produtos típicos do Ceará. Ainda na fase inicial de desenvolvimento, o projeto privilegiará a gastronomia e entretenimento, com barzinhos, oferecendo um mix diferenciado para ampliar a tradicional vocação do espaço.

O visitante poderá experimentar a famosa dupla pastel com caldo de cana, além de petiscos típicos do Ceará. O local funcionará também como palco de ações culturais, a exemplo de lançamento de livros. "Não vamos repetir as atrações do mercado, e sim promover novas opções que possam ser frequentadas do nascer ao pôr do sol. Poderemos também apreciar a bela vista noturna da cidade", prevê Luciano Arruda, coordenador de Relações Internacionais e Institucionais da Setfor, setor responsável pela implementação do projeto.

De acordo com Luciano, para proporcionar a contemplação de vários ícones de Fortaleza, o terraço precisará passar por adaptações de infraestrutura. Uma empresa já começou a trabalhar na prospecção do negócio. "Com dois corredores, o espaço será explorado por meio de licitação e o projeto será desenvolvido de médio a longo prazos", adianta.

O espaço será mais uma das ações da Prefeitura para a revitalização do Centro de Fortaleza. Hoje, cerca de 2 mil pessoas trabalham no local, por onde passa uma média de 3 mil visitantes por dia, número que chega a dobrar na alta estação. O equipamento possui 559 boxes, 80 quiosques e cinco restaurantes, distribuídos em quatro pavimentos, além de estacionamento para 300 vagas. A área é totalmente acessível, com rampas e elevadores.

Cultura

Considerado um dos principais equipamentos públicos de Fortaleza, o Mercado Central possibilita a divulgação e a venda de produtos artesanais locais, fortalecendo desta forma a arte, a gastronomia e a cultura do povo cearense. Dentre os artigos comercializados estão as sandálias e bolsas de couro, chapéus, rendas, bordados, cestarias, bijuterias, moda praia, objetos de decoração, redes de dormir, peças de cama, mesa e banho, além de produtos comestíveis como castanhas-de-caju, rapaduras, doces e cachaças.

Os preços acessíveis também estão entre os atrativos, levando em conta que o público, em especial os turistas, procuram pelas tradicionais lembrancinhas para levar na bagagem como recordação.

Excelência

Diante dessa variedade de produtos e serviços, o Mercado Central de Fortaleza já se consolidou como um dos mais importantes pontos turísticos da cidade. Prova disso é o certificado de excelência concedido recentemente (novembro) pelo TripAdvisor, maior comunidade de viagens do mundo.

Ao todo, o equipamento soma mais de 3 mil avaliações positivas de viajantes, obtendo nota 4 na avaliação geral. No ranking de atrações da capital cearense, o local se encontra em 21º lugar, entre 176 atividades listadas.

Para obter esse reconhecimento, lojistas e permissionários participaram de cursos e palestras de capacitação numa parceria com Sebrae-CE, tendo como objetivos a melhoria no atendimento aos clientes e, consequentemente, o aumento das vendas.

Em 2017, também foram realizados ajustes na reordenação do espaço. Essas e outras ações integram o Plano Estratégico da Prefeitura de Fortaleza, desenvolvido junto à Cooperativa de Permissionários e Locatários do Mercado Central (CoopCentral).