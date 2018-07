Caribe é destino romântico para cerimônias de casamento

00:00 · 12.07.2018

Custo-benefício, quando colocado na ponta do lápis, é fator favorável para quem optar por realizar a cerimônia com o clima caribenho Há diversas opções para deixar o dia ainda mais inesquecível, como aluguel de veículos e carruagens tradicionais encantadores

Os brasileiros estão buscando, cada vez mais, fugir das cerimônias tradicionais de casamento. Neste pensamento, um destino surge como o "queridinho" dos noivos que estão dispostos a inovar e procuram os mais diferentes destinos para celebrar essa data tão especial, mesmo que para isso seja necessário carimbar o passaporte. É o mar do Caribe e seus cenários exuberantes de tirar o fôlego.

Cancún, Punta Del Este, Riviera Maya, Playa Del Carmen e todas as outras cidades com o mais belo mar recebem todos os anos, centenas de casais que querem celebrar o momento do "sim" no clima caribenho.

Não apenas as paisagens atraem os noivos, mas outro fator muito importante são os preços, que se tornam mais chamativos fora do Brasil.

Os noivos unem serviço e qualidade e, quando colocam na ponta do lápis, o custo-benefício vale a pena quando a festa acontece longe de casa.

Diante deste cenário, os melhores e mais exclusivos hotéis e resorts do Caribe estão cada vez mais especializados no assunto, por conta da alta demanda. Um exemplo é o Hotel Xcaret México, resort localizado na Riviera Maya que inaugurou em dezembro de 2017.

Além da hospedagem completa, o resort possui o serviço de Wedding Planner (planejador de casamento). Responsável por oferecer os melhores fornecedores de todas as áreas. O profissional também acompanha todo o processo de montagem da cerimônia, que pode acontecer em diferentes locais, como áreas privadas, praias com areia branca e mar com águas cristalinas ou em meio a jardins e rios.

Vista panorâmica

Se os noivos preferirem, ainda é possível se casar em uma capela que fica no ponto mais alto do resort com vista panorâmica. A capela do Hotel Xcaret México foi inspirada na cultura mexicana e sua arquitetura lembra as pirâmides maias.

As noivas que se casam no hotel ainda têm direito a um dia especial, com cabine exclusiva no Maluk SPA, serviços personalizados, tratamentos estéticos, cabeleireiros manicure e pedicure, além de maquiagem para o grande dia.

Além disso, para tornar a celebração do matrimônio ainda mais inesquecível e divertida, o hotel conta com o programa All-Fun Inclusive.

Os noivos e todos os convidados da festa podem viver experiências únicas explorando, com acesso ilimitado, todas as oito experiências do Grupo Experiências Xcaret: Parque Xcaret, Xel-Ha, Xplor e Xplor fogo, Xoximilco, Xenses, Xenotes e Xichen.

Mais informações

Hotel Xcaret México

www.hotelxcaret.com

Telefones: 0800.892.3472 / +52.984.159.1624