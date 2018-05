Cabo Verde: paraíso africano

00:00 · 10.05.2018 por Hugo Renan do Nascimento* - Repórter

A caverna do Olho Azul está situada mais ao norte da Ilha no complexo da Buracona

Descobrir novos lugares e por eles se apaixonar. Quem vai a Cabo Verde está propício a querer voltar e a conhecer mais. Na Ilha do Sal, onde o mar com águas cristalinas convida o visitante a um mergulho, onde o povo é sorridente e caloroso, os brasileiros se sentem à vontade.

Paraíso ainda desconhecido para a maioria dos cearenses, o país oferece uma cultura rica, com diversas opções de diversão, e acima de tudo, um turismo em pleno desenvolvimento, com uma rede hoteleira invejável.

Se você perguntar a qualquer cearense sobre o Cabo Verde verá que o conhecimento sobre o país africano ainda é bastante limitado. Mas, felizmente, por pouco tempo. A cada ano, o turismo nas ilhas cresce e alcança fronteiras, principalmente, europeias. O que os cearenses precisam saber é que Cabo Verde fica a menos de 4 horas de avião, que existem voos diretos e, acima de tudo, tem sol, mar, comida boa e ótimas opções de hospedagem.

Quando se chega ao Aeroporto Amílcar Cabral, na cidade de Espargos, na Ilha do Sal, a primeira impressão é de um território pouco habitado e com características de deserto. Sal tem uma população de cerca de 30 mil habitantes, que se mistura com outras 43 nacionalidades que lá vivem. Aproximadamente 34% da energia utilizada na Ilha é proveniente de fontes renováveis. Em 12 anos, a previsão é que 50% da energia sejam dessas matrizes.



A rede Meliá conta com quatro resorts na Ilha do Sal. Os complexos oferecem espaços para crianças e adultos, além de programação de lazer e entretenimento. O formato All Inclusive é o favorito dos turistas europeus que visitam a Ilha

Sal possui uma vegetação pouco vistosa, e de uma maneira geral, tem um terreno plano com poucos montes que se perdem no horizonte. É uma das menores ilhas do país, porém é um dos lugares mais propícios para o turismo no Cabo Verde.

À primeira vista, a vocação turística é discutível, mas ao chegar à praia de Santa Maria, mais ao sul, é possível constatar que o turismo é a principal atividade econômica do lugar. Com praias de areias brancas e mar azul transparente, os turistas se surpreendem com a energia vibrante das pessoas. E aí que se sente a "morabeza", sentimento tão falado pelos nativos. O termo, segundo eles, está relacionado à gratidão, generosidade, afabilidade, entre tantas dosagens de alegria e sorrisos.



Hilton Cabo Verde Sal Resort é uma das opções de hospedagem na famosa praia de Santa Maria. O hotel possui 241 quartos e uma variedade de quartos, bares, restaurantes e opções de entretenimento

Desenvolvimento

Sal é uma das 10 ilhas que formam o Cabo Verde. Em 2017, recebeu cerca de 343 mil turistas, segundo informações do Instituto Nacional de Estatísticas do Cabo Verde (INE). Por lá, são vistos principalmente ingleses, holandeses, portugueses, espanhóis, franceses, alemães, além de visitantes oriundos de países nórdicos, que fogem do frio para encontrar sol e mar.

Com um turismo em pleno desenvolvimento, a Ilha do Sal oferece uma infraestrutura que surpreende. De pequenos hotéis a grandes resorts, o local tem um quê de Brasil pelos contornos da língua portuguesa e pela ginga dos nativos. Essa ligação cultural aproxima os dois países, apesar da presença irrisória de brasileiros.

Entretanto, o destino tem se voltado com mais força para atração de turistas do Brasil. Com voos da Cabo Verde Airlines saindo de Fortaleza (três semanais) e Recife (quatro semanais), e em junho mais três frequências de Salvador, a proposta agora é tornar este público cada dia mais presente.

"Nós vamos trabalhar o turismo de Cabo Verde, com a Embratur e com todos os órgãos de turismo do Brasil para que o destino seja conhecido e promovido", afirma o CEO da Cabo Verde Airlines, Mário Chaves.

De acordo com ele, o país possui um arquipélago bastante diferenciado ao oferecer ao visitante diversas opções. "Temos uma ilha com vulcão onde são cultivadas vinhas, ilhas com sol e praia, ilhas com clima desértico, com montanhas e muito verde e outras para quem quer simplesmente uma semana de relax", acrescenta.



O Bikini Beach Club incorpora bares e restaurantes, além de uma série de eventos durante o dia

Stopover

Um dos desafios de Chaves à frente da Cabo Verde Airlines é atrair o brasileiro. Para tanto, a companhia implementou há pouco tempo o seu programa de Stopover, quando o visitante tem a opção de fazer uma parada gratuita de até sete dias antes de seguir viagem para outro destino.

Com essa parada estratégica, a companhia aérea tem o objetivo de convencer o turista brasileiro a conhecer o Cabo Verde e seus inúmeros atrativos tanto durante o dia quanto à noite.

"Alguns me dizem que isso tudo você também encontra no Brasil, mas julgo que o brasileiro é aventureiro, gosta de conhecer outros sítios (locais). Nós estamos em África e é um tipo de África diferente porque tem uma ligação muito forte com o Brasil. A ligação daqui com o Brasil é fortíssima, seja na cultura, na gastronomia. E isso desperta a curiosidade", observa o executivo.

Na linha de conseguir atrair os brasileiros, o trabalho tem sido desenvolvido em parceria com companhia aérea, trade e órgãos de turismo de ambos os países. "Vamos fazer a promoção do destino, contar com os operadores, com estas ações que estamos a fazer para que os agentes possam experimentar. Não há nada melhor como vivenciar. Teremos ainda tarifas promocionais para o Brasil para começar a puxar para este destino", explica Chaves.

*O jornalista viajou a convite da Cabo Verde Airlines