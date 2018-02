Brasil é eleito melhor país para se aventurar

00:00 · 22.02.2018

Conhecida pela animação e por suas 23 belas praias, Armação de Búzios, no Estado do Rio, é citada como uma das cidades brasileiras onde os turistas são mais bem recebidos pela população

O Brasil foi eleito, pela terceira vez consecutiva, o melhor país o mundo para se aventurar. O título faz parte de um levantamento feito pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, por meio de sua plataforma "Best Countries".

Para garantir a primeira colocação nessa categoria, o Brasil conseguiu nota 10 na maioria dos quesitos e aparece com pontuação máxima em "sensualidade" e diversão. O pódio é composto ainda por Itália e Espanha, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Entre as atrações destacadas pela publicação estão as praias brasileiras, boa parte delas situadas na região Nordeste, onde o clima quente e tropical favorece o turismo de aventuras na maior parte do ano.

O Carnaval do Rio de Janeiro também segue em evidência junto aos turistas e é reconhecida como umas das maiores festas do mundo por mostrar como a dança e música fazem parte da cultura nacional.

"O título de melhor País para se aventurar vai ao encontro de um levantamento feito pelo Fórum Econômico Mundial que colocou o Brasil como número um no quesito atrativos naturais. Isso só mostra que temos muito a oferecer aos turistas brasileiros e estrangeiros e para garantir uma experiência cada vez mais especial, estamos trabalhando arduamente para melhorar a qualidade no atendimento e na infraestrutura", afirma a secretária Nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, Teté Bezerra.



Pousada Uacari oferece hospedagem flutuante no Rio Amazonas. A diversidade de plantas, peixes e aves da floresta amazônica é avaliada como um dos grandes atrativos naturais do País

Categorias

Vale ressaltar que o ranking avalia os 80 melhores países do mundo em diversos aspectos e não leva em conta apenas os atrativos de aventura. Na edição deste ano o Brasil aparece na 29ª colocação geral com nota de 3,9. A pontuação foi obtida por meio de uma plataforma que avaliou 65 categorias que possuem pesos diferentes.

Cultura e hospitalidade



Na região Sul, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, alcançou 99,4% de aprovação na avaliação dos turistas

Esses são dois itens bem avaliados pelos estrangeiros que visitam o Brasil. Outros quesitos tiveram boa pontuação. Entre os aspectos mais elogiados está a paisagem dos destinos nacionais com nota 9,1.

De acordo com a edição de 2018 do "Best Countries", "é enorme a escala de paisagem no Brasil". São citados mais especificamente a vastidão litorânea, que se estende por mais de 7,4 mil quilômetros, e o Rio Amazonas, o segundo maior do mundo. Os elogios abarcam ainda a enorme variedade de plantas, mamíferos e peixes da floresta amazônica.

Com nota 9,3, o clima também agrada a quem visita os nossos destinos, assim como a receptividade da população (8,5), sempre citada como muito atenciosa.

Aliás, o brasileiro é símbolo de povo hospitaleiro e, em alguns destinos, a simpatia e o acolhimento foram unanimidade na avaliação dos visitantes. Em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro, a hospitalidade recebeu nota máxima de 100% dos turistas estrangeiros que estiveram na cidade em 2016, segundo pesquisa do Ministério do Turismo (Mtur).

Além da cidade fluminense, em Santa Catarina, os municípios de Balneário Camboriú, Bombinhas (empatados) e a capital Florianópolis alcançaram a segunda e terceira posições do ranking, com mais de 99,4% de aprovação por parte dos visitantes.

No restante do Brasil, Angra dos Reis (RJ), Foz do Iguaçu (PR), Manaus (AM), Porto Alegre (RS) e Armação de Búzios (RJ) também se destacaram como bons anfitriões.

Impacto no turismo

A popularidade do País entre os visitantes que buscam aventuras tem efeito direto no fortalecimento do setor. Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), cada visitante gasta, em média, US$ 916 durante sua viagem ao Brasil.